Jefferson Farfán reapareció a través de un enlace telefónico en televisión para dar su descargo luego de que Darinka Ramírez, madre de su hija menor, lo denunciara por violencia psicológica. En entrevista con el programa ‘América hoy’, el exfutbolista narró cómo ocurrieron los hechos el día que visitó la casa de la modelo para compartir tiempo con su hija, lo que terminó en una fuerte discusión entre ambos.

La joven empresaria declaró anteriormente que el altercado se dio en presencia de su hija, quien terminó llorando. Sin embargo, Jefferson Farfán desmintió esta versión, asegurando que la niña no presenció el momento de la discusión. Además, hizo un mea culpa por la forma en la que reaccionó, aunque recalcó que fue Darinka Ramírez quien inició el conflicto.

Farfán asegura que Darinka Ramírez lo 'atacó' primero tras incidente con su hija

Durante su declaración, Jefferson Farfán explicó que se encontraba jugando con su hija y sus primos en el cuarto de juguetes cuando Darinka Ramírez ingresó abruptamente al lugar. “Ustedes saben que para toda acción hay una reacción. Fue un conflicto, un cambio de palabras entre ambos. Ella salió de la sala, entró al cuarto de juegos y fue directo a atacarme a mí”, reveló la ‘Foquita’. También añadió que la influencer le dijo “un par de palabrotas” antes de que estallara la discusión.

El exfutbolista reconoció que su reacción no fue la adecuada. “En ese momento no fue la manera, yo eso lo asumo y pido disculpas, por eso”, comentó. No obstante, insistió en que fue la madre de su hija quien provocó el enfrentamiento, pues él solo estaba compartiendo un momento familiar con su hija.

Según el parte policial presentado por Darinka Ramírez en la comisaría de Jesús María, la discusión escaló rápidamente después de que ella pidiera a Jefferson Farfán que tuvieran más cuidado con los juguetes de la niña. A partir de allí, el exfutbolista habría respondido con comentarios que, según la denuncia, fueron ofensivos y humillantes.

La empresaria afirma que la 'Foquita' le gritó frases como: “Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes”, “la vida que tienes es por mí”, “te vas a regresar a tu casa” y “tú te alimentas de mi pensión”. Estas expresiones, según el documento policial, fueron constantes y con tono denigrante, lo que llevó a Darinka Ramírez a presentar la denuncia formal por violencia psicológica.