Durante una entrevista exclusiva en 'Magaly TV, la firme', Darinka Ramírez rompió su silencio y expuso por primera vez detalles de su vínculo con Jefferson Farfán, exfutbolista y padre de su hija. La joven brindó declaraciones contundentes sobre el comportamiento del exfutbolista durante su embarazo, revelando que no recibió el respaldo que esperaba en ese momento crucial de su vida.

Según Ramírez, Jefferson Farfán reaccionó con sorpresa al enterarse de la gestación y solo le entregó S/1000 soles como aporte económico inicial. Esta suma, según sus palabras, fue claramente insuficiente para cubrir las necesidades médicas y personales derivadas del embarazo. Además, afirmó que el conductor de 'Enfocados' le sugirió buscar apoyo en su entorno familiar.

Darinka Ramírez y la actitud de Jefferson Farfán durante su embarazo

La modelo contó que conoció a Jefferson Farfán en diciembre de 2021. “En 2022, a inicios del año ya teníamos intimidad (...) él nunca me pidió (ser pareja), entonces yo estaba consciente que no era una relación”, comentó ante Magaly Medina. La joven descubrió su embarazo cinco meses después, ya que no tenía síntomas, y acudió a un médico preocupada por su estado de salud.

Al comunicarle la noticia al exfutbolista, su reacción fue de sorpresa, según sus palabras: “Se sorprendió, obvio como cualquier persona, pero pactamos una reunión para poder conversarlo, la última vez que tuvimos intimidad, yo ya tenía 4 meses”. Al ser consultada por la 'Urraca' sobre el nivel de compromiso de Farfán durante la gestación, Darinka fue enfática: “A mí me dio solo S/1000 desde que me enteré de mi embarazo, que para mí no fue suficiente, cuando le pido que eso no va a ser suficiente, él me indica: ‘Bueno, dile a tus papás que te apoyen’”.

Además, reveló que Farfán mantenía sus visitas en secreto para evitar ser visto públicamente. “Él estuvo presente desde que se enteró, frecuentaba mi casa, me visitaba por las noches porque me decía que podían verlo, se quedaba a dormir y salía a las 5 o 6 de la mañana”. También mencionó que él mismo planeó presentar a la menor al año de nacida: “El primer día que hablamos de la gestación me indicó que al año iba a hacerla pública”.