En la reciente edición de 'Amor y fuego', el conductor Rodrigo González sorprendió al revelar información que no se conocía sobre la tensa discusión entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, madre de su hija menor. Según el presentador, la disputa se habría originado luego de que Ramírez hiciera un comentario despectivo sobre el dinero que el exfutbolista le deposita mensualmente para los gastos de su hija.

'Peluchín' afirmó que Darinka habría menospreciado los S/9.000 que Farfán le entrega, lo que encendió aún más los ánimos durante la discusión. El conductor señaló que esta parte de la historia fue omitida por Ramírez en su versión inicial, la cual derivó en una denuncia por violencia psicológica contra el exjugador.

¿Qué dijo 'Peluchín' sobre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez?

Durante la emisión del 14 de abril de 'Amor y fuego', Rodrigo González señaló que Darinka Ramírez habría omitido detalles importantes en su versión sobre la discusión con Jefferson Farfán. Según el conductor, la pelea comenzó cuando el exfutbolista pisó accidentalmente los juguetes de su hija, lo que desencadenó un fuerte reclamo de Ramírez. “Darinka ha contado que cuando le dijo a Farfán que tenga cuidado con los juguetes y él le dijo que podía comprar más como compra otros mil juguetes; ella le dijo: ‘Qué va a ser, con la porquería que me das, no me alcanza’. Jefferson Farfán le daba casi 9 mil soles”, reveló González.

Además, 'Peluchín' cuestionó la manera en que se presentó la situación públicamente. “Habrá que verlo. Si tú ofendes también, esa parte no la ha contado ella, pero a mí me han trascendido esa información”, agregó. También indicó que la 'Foquita' cubre los gastos de vivienda, una nana y necesidades básicas de su hija.

Darinka Ramírez dará entrevista exclusiva a Magaly Medina

Darinka Ramírez compartirá su versión en una entrevista exclusiva que se emitirá en 'Magaly TV, la firme'. En un avance presentado por ATV, se le escucha relatar su versión de los hechos: “Comenzó a jugar de manos con su primo, yo ahí le reclamo que tenga respeto al área de la bebé y eso fue suficiente para que él se levante agresivamente a decirme ‘lárgate’ para reclamarme por el departamento, diciendo ‘tú no estás acostumbrada a vivir así’”.

En el mismo clip, Ramírez también desmiente que su vínculo con Farfán esté completamente roto, asegurando que hasta el año pasado él la visitaba frecuentemente. “Teníamos la relación de padres, pero me visitaba de noche”, afirma, en referencia a una posible relación íntima no expuesta hasta el momento.