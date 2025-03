En la última edición de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria confirmó que ya tienen planes de ‘encargar’ el ‘Saidcito’, por lo que en una entrevista con ‘América espectáculos’ comentó más sobre los planes que tiene a futuro con su pareja Said Palao. “Ya está en planes ahora (tener un bebé), depende de los tiempos y las cosas que vayan pasando”, detalló.

Asimismo, Alejandra Baigorria confirmó que ya está en los últimos preparativos de su boda, por lo que está muy emocionada por esto. La empresaria acaba de regresar de un viaje que hizo a China, por motivos laborales.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria sorprende al apoyar mensajes contra Macarena Vélez tras revelaciones sobre Said Palao

Alejandra Baigorria quiere convertirse en madre

Frente a las cámaras de ‘América espectáculos’, Alejandra Baigorria no dudó en confirmar que sí tiene intenciones de volverse madre, explicando por qué se siente tan feliz de estar junto con Said Palao.

“Sé que él es el hombre de mi vida, porque aparte que me cuida, me trata como una princesa, me hace entender muchas cosas que yo como arrebatada, tomo decisiones muy a la loca y eso es lo que a mí me ha hecho crecer mucho como persona”, señaló la empresaria.

Asimismo, Alejandra Baigorria aclaró que sí tiene pensado formar su familia con Said Palao, aclarando que es una de las metas que tienen como pareja.

“Los dos tenemos las mismas metas, las mismas ganas de formar una familia. Lo veo a él que es un gran padre. Podrá pasar cualquier cosa en el futuro, pero él siempre va a ser un padre excelente. Ya está en planes ahora (el bebé), depende de los tiempos y las cosas que vayan pasando, pero sí, ya está en planes porque los dos lo queremos”, agregó.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria muestra preparativos para su boda con Said Palao en medio de confesiones de Macarena Vélez

Alejandra Baigorria sobre su boda

Por otro lado, Alejandra Baigorria aseguró que está pendiente de todo, pero que faltan algunos detalles para su matrimonio.

“Yo estoy haciendo mi propio reality en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, estoy inmortalizando todos los momentos graciosos, tristes, tensos con mi mamá, con mi papá y con mis hermanos (..) Ya me queda disfrutar, todavía me falta organizar un poco la parte de la luna de miel, y digo eso porque a mi me encanta hacer todo”, concluyó en su entrevista.