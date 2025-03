En medio de una noche cargada de revelaciones en la televisión peruana, Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al compartir emotivos detalles de los preparativos para su boda con Said Palao. A través de un reel publicado en su cuenta de Instagram, la empresaria mostró el momento en que entregó a su padre la invitación a su enlace matrimonial y lo acompañó en la elección del terno que usará para la esperada ceremonia. Las imágenes rápidamente captaron la atención del público, no solo por el contenido íntimo y familiar, sino también por coincidir con la emisión de un polémico programa que volvió a poner al chico reality en el centro del ojo público.

Y es que esa misma noche, el domingo 23 de marzo, Macarena Vélez, expareja de Said Palao, apareció en el programa 'El valor de la verdad', donde ofreció impactantes confesiones sobre su antigua relación con el chico reality. La modelo peruana reveló que durante su romance, Said le ocultó que iba a convertirse en padre y, además, aseguró que este le pidió un collar de oro valorizado en S/8.000 como regalo de cumpleaños.

Alejandra Baigorria muestra invitaciones de su boda con Said Palao

Alejandra Baigorria, conocida por su fuerte carácter, expresó con entusiasmo el avance de los preparativos de su enlace con Said Palao. “Como buena virgo, amo organizar todo yo, elegir todo yo, jajaja (...) así que bueno, ahora le tocó a mi papá”, escribió la empresaria en la descripción del video, donde también mostró la cercana relación entre su padre y su pareja.

En la grabación, se aprecia la buena química entre Sergio Baigorria y Said Palao, quienes comparten bromas mientras evalúan opciones de vestuario. Al final del recorrido, la empresaria mostró por primera vez las invitaciones del matrimonio, aunque cuidadosamente ocultó datos como la fecha exacta y el lugar del evento. Cabe recordar que el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao está previsto para celebrarse en abril, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más esperados del año en el mundo del espectáculo nacional.

Macarena Vélez asegura que Alejandra Baigorria sabía sus problemas con Said Palao

Durante su participación en 'El valor de la verdad' este domingo 23 de marzo, Macarena Vélez sorprendió al revelar detalles íntimos de su antigua relación con Said Palao y la implicancia que tuvo Alejandra Baigorria en ese vínculo. La modelo confesó que la empresaria fue una persona en quien confiaba cuando aún mantenía una relación con Palao. “Con Alejandra, yo la conozco desde que entré a 'Combate'. Se las he comentado (sus peleas con Said) y ella me da su posición o me da sus consejos”, recordó, quien también señaló que su relación con la empresaria textil se fracturó tras el inicio del romance entre la empresaria y el chico reality.

“No te puedo decir que era mi mejor amiga, porque claramente no, pero sí la consideraba bastante”, agregó. Al ser consultada por Beto Ortiz sobre la cercanía entre ella y Alejandra, este comentó con ironía: “Parece que le contaste tanto a Alejandra Baigorria sobre Said Palao que ahora ella se va a casar con él”.

Finalmente, Vélez reflexionó sobre los errores que cometió al confiar en ciertas personas, entre ellas, Alejandra Baigorria. “A veces uno se equivoca trágicamente a la hora de escoger a los amigos”, afirmó. Según explicó, después de que la 'gringa' iniciara su romance con Said, la empresaria optó por bloquearla en redes sociales. “Ella me bloqueó, es lo más gracioso. Yo no hice nada, ya teníamos igual un tiempo separados, Said y yo, y luego me acuerdo de que la hostilidad era en el programa”, sentenció.