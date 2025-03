El chico reality Mario Irivarren compartió detalles sobre el obsequio que tiene pensado para Alejandra Baigorria y Said Palao, ya que la pareja se casará el próximo 26 de abril. La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos, quienes esperan con ansias el evento.

Mario Irivarren, quien recibió hace poco la invitación para la ceremonia, no dudó en expresar su alegría por el compromiso de Alejandra Baigorria y Said Palao. En un reciente episodio de su podcast, el joven reveló que ha estado pensando en un regalo especial que refleje su cariño hacia la pareja.

¿Cuál será el regalo que hará Mario Irivarren?

En el podcast ‘Good time’ que conduce Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, no dudaron en hacerle una particular pregunta al chico reality, luego de la reconciliación que tuvo con Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’.

Fue así como Mario Irivarren reveló que prefiere darles una cantidad de dinero como regalo de boda a Alejandra Baigorria y Said Palao, después que su compañero de podcast le consultara sobre el evento.

“En esas páginas tú también puedes donar para la luna de miel, entonces yo prefiero hacer mi donación en efectivo ¿Mil dólares? Estás hue...Creo que un buen monto está en la capacidad de cada uno, pero creo que un buen monto es entre sus 100 dólares a sus 300 dólares (...) Tienes que tener un aporte voluntario para devolverles el favor, que es lo correcto en realidad”, señaló el modelo al respecto.

¿Cuánto dinero obsequiará Mario Irivarren?

En esa misma línea, Mario Irivarren detalló que el monto que regalará oscila entre los 100 y 300 dólares, ya que considera que es una cifra aceptable como regalo de boda.

“Va a estar en ese rango, entre 100 y 300, me parece un rango aceptable, para que justifique la inversión de la boda. A mí me da pena y risa que a Said lo agarren de punto porque lo molestan como que fuera mantenido, lo molestan de que Alejandra le compra cosas, ella sí le regala pero es mutuo. Said es un hombre bastante trabajador”, agregó.