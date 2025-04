Pamela López se quiebra al recordar su relación de 13 años con Christian Cueva: "Me da mucha nostalgia"

Pamela López reapareció públicamente en medio del escándalo mediático que envuelve su separación con Christian Cueva. Durante su participación en el programa de entrevistas ‘Esta noche’, conducido por la Chola Chabuca, la trujillana no pudo evitar derrumbarse emocionalmente al hablar del quiebre con el futbolista y los conflictos que hoy marcan su día a día.

La esposa de Christian Cueva compartió detalles íntimos de su historia, asegurando que vive una etapa muy dolorosa al no reconocer al hombre con quien compartió más de una década. “Mi mundo cambió de un día para otro. Yo no reconozco a su papá, no lo reconozco. Es otra persona. Me siento más fuerte, pero es inevitable no sentir nostalgia”, expresó visiblemente afectada durante la entrevista televisiva.

Pamela López se quiebra por drástico cambio de Christian Cueva

Acompañada de lágrimas y con la voz entrecortada, Pamela López confesó que jamás pensó atravesar una situación así con el padre de sus hijos. Durante la conversación, admitió que nadie la preparó para un escenario tan complicado, marcado por enfrentamientos constantes y una transformación radical en la personalidad del futbolista.

“Entro a este mundo casi forzada”, aseguró al referirse a su repentina exposición mediática. La trujillana también reveló que, tras las dificultades con Christian Cueva, ha tenido que sacar fuerzas para velar por el bienestar de sus tres hijos. Aunque evitó entrar en detalles, deslizó que el deportista enfrenta un serio problema con el alcohol, lo cual habría agravado la crisis matrimonial.

Pamela López revela cómo conoció a Cueva

Durante la misma entrevista, Pamela López compartió por primera vez cómo inició su relación con Christian Cueva. Según relató, fue un amigo estilista quien los presentó hace más de una década. En ese entonces, ella ni siquiera sabía que se trataba de un futbolista profesional.

“No pensé que era jugador. Me gustó porque era entrador. No lo registraba”, contó entre risas. La relación comenzó de forma casual, pero pronto Cueva se mostró insistente: “Al día siguiente comenzó a escribirme, a llamarme de un número y otro. Al principio no le tomaba mucha importancia”, agregó.