Pamela López fue la segunda invitada del programa 'Esta noche' , conducido por Ernesto Pimentel, tras el mediático cara a cara con Marisol. En esta nueva participación, la animadora de eventos rompió su silencio sobre los conflictos personales que atraviesa, abordando detalles de su vínculo con Christian Cueva, luego de anunciar públicamente su intención de denunciarlo por violencia económica.

Pero eso no fue todo. Pamela también se refirió a las recientes declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad', donde la empresaria afirmó que ella le habría sido infiel a Cueva con otros futbolistas. Ante esto, la esposa del exseleccionado nacional no dudó en anunciar que tomará acciones legales y que enviará una carta notarial para exigir una rectificación.

Pamela López negó haber sido infiel a Christian Cueva

Durante su más reciente participación en el programa 'Esta noche', conducido por Ernesto Pimentel, Pamela López se mostró contundente al referirse a las declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad'. En dicha entrevista, Klug aseguró que fue el propio Christian Cueva quien le confesó que su esposa le había sido infiel con otros futbolistas. Ante esto, la trujillana anunció que tomará medidas legales por lo que considera una grave acusación.

"Creo que eso merece una carta notarial, que ya lo hemos conversado con mi abogado, porque eso no es verdad. Yo dudo que el padre de mis hijos le haya dicho eso, pero si eso fue cierto, qué cobarde, porque sabe perfectamente que no es verdad”, manifestó Pamela López visiblemente incómoda por lo expuesto públicamente.

Además, Pamela calificó de “burla” la explicación que dio Melissa Klug sobre los chats que había intercambiado con Christian Cueva. Aseguró que no cree en la autenticidad de los audios presentados y señaló que el futbolista le dio una versión completamente diferente sobre su vínculo con la chalaca. “Con toda honestidad me parece una falta de respeto, una burla. No le creo porque el padre de mis hijos me contó otra historia, de rodillas, con mocos y babas pidiendo mi perdón”, afirmó durante su entrevista en el programa 'Esta noche'.

Melissa Klug afirmó infidelidad de Pamela López a Christian Cueva

Melissa Klug sorprendió al público con sus declaraciones en 'El valor de la verdad', donde se llevó S/25.000 tras responder 21 preguntas. En la número 9, aseguró que Christian Cueva le confesó que Pamela López le fue infiel varias veces cuando recién iniciaban su relación. “Me contó (…) en el fútbol todo es un chisme, ni entre mujeres”, señaló. Además, mencionó que las supuestas infidelidades fueron comentadas por los propios compañeros de equipo del futbolista, lo que supuestamente “atormentaba” a Cueva.

“Me comentaba que le contaban muchísimas cosas del mismo club donde él jugaba porque él todavía no salía a la palestra. Le decían 'tu mujer ha estado con este, con este'”, agregó Klug. La empresaria incluso indicó que le pasó una lista de nombres a Cueva: “Yo le pasé más o menos la lista de los futbolistas, de los 'convocados' de la López, si es verdad o mentira no me consta, es lo que me contó”. Finalmente, ironizó sobre hacer una versión especial del programa en Trujillo: “Por favor, van a salir muchísimas damnificadas (...) con los nombres podríamos hacer un equipo de futsal”.