Este sábado 5 de abril, Pamela Franco estuvo como invitada en 'El reventonazo de la Chola', donde Ernesto Pimentel no tardó en tocar un tema delicado: el encuentro entre Pamela López y Marisol. Sin embargo, la cantante evitó referirse a esta comentada reunión. Sin embargo, no dudó en referirse a las supuestas indirectas que considera haber recibido de parte de 'La Faraona' durante sus conciertos.

Según Pamela Franco, los comentarios de Marisol durante sus conciertos serían indirectas hacia ella y su romance con Christian Cueva, que ha estado en medio de la polémica por la relación "clandestina" que ambos tuvieron años atrás. La situación parece haber tocado un punto sensible para Franco, quien no dudó en señalar que, en su opinión, ‘La Faraona’ “se le fue la mano” con sus actitudes.

Pamela Franco se pronuncia sobre indirectas de Marisol

En su reciente aparición en 'El reventonazo de la Chola', Pamela Franco fue consultada sobre la relación que tiene con Marisol, ya que recientemente, cruzaron sus caminos durante una presentación tras el escándalo sobre los chats de 'La Faraona' y Christian Cueva.

Al respecto, Pamela Franco no dudó en dejar en claro que nunca han sido amigas, pero llevaban un trato cordial como colegas. Sin embargo, esto cambió, luego que salieran diversas indirectas que habría mandado Marisol sobre su vínculo con Cueva. "Bueno, nunca hemos sido amigas, pero hemos coincidido incluso en tu programa. La verdad que en algún momento pensé que seguro la vida, el trabajo nos irá a chocar. Siempre me he preguntado por qué este hubo tanta tanta indirecta hacia mí", comentó, visiblemente incómoda con la situación.

La Chola Chabuca, con su tono característico, intentó minimizar la tensión señalando que las indirectas forman parte del show y que, en cierto modo, ella también las utiliza en sus presentaciones. Sin embargo, Pamela Franco fue firme en su postura, asegurando que los ataques de Marisol fueron constantes y directos. "Sí, por supuesto. Pero hay videos y yo los tengo ahí. Que bueno, yo a estas alturas quiero pensar que bueno, se le fue la mano", agregó.

Pamela López responde a la carta notarial de Pamela Franco

Pamela López respondió tras recibir una carta notarial de Pamela Franco, quien exigía una rectificación pública por las declaraciones que hizo en el programa 'El valor de la verdad'. En lugar de ofrecer disculpas, la empresaria trujillana explicó que no considera que sus palabras hayan dañado el honor de la cantante, sino que el verdadero origen del daño es la relación que esta sostiene con su aún esposo, Christian Cueva. "Si su honor está dañado, no es a causa de mis expresiones. Es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo, Christian Cueva, es decir, usted es la 'AMANTE', y es su condición de amante la que afecta su honor", manifestó la madre de familia.

Asimismo, la esposa del futbolista resaltó que el término "amante" no debe ser considerado un insulto, ya que está debidamente registrado en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) como una palabra de uso común y normativo. Con esto, Pamela López defendió el uso de esta palabra para describir la relación entre Franco y Cueva, argumentando que no hay intención de ofender al emplearla.