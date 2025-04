La empresaria Melissa Klug se pronunció tras sus confesiones en el programa ‘El valor de la verdad’ y los presuntos chats que expuso con el futbolista Christian Cueva. Luego de que diversos usuarios en redes aseguraran que las conversaciones habrían sido manipuladas, la popular 'Blanca de Chucuito' se comunicó directamente con la producción de ‘Amor y fuego’ para desmentir la acusación y revelar detalles clave sobre el origen de esos mensajes.

Según explicó, los chats que mostró durante su participación en el programa conducido por Beto Ortiz no fueron fabricados por ella. Klug afirmó que las capturas de pantalla le fueron enviadas por Pamela López, esposa de Christian Cueva, en un contexto privado años atrás. Además, compartió un video con la producción de Willax TV para demostrar la autenticidad de los mensajes.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre su participación en 'El valor de la verdad'?

Melissa Klug, recordada por su polémica aparición en 'El valor de la verdad', abordó las recientes críticas sobre la veracidad de sus declaraciones, especialmente respecto a las fechas mencionadas durante el programa. En conversación con ‘Amor y fuego’, la chalaca reconoció que cometió errores al precisar el momento en que Christian Cueva habría contraído matrimonio con Pamela López, lo que generó dudas sobre su testimonio original.

“Me he confundido en fechas de lo que él me contaba porque pasaron muchos años, pero no en lo que he dicho”, sostuvo la empresaria. Durante su participación en el mencionado espacio televisivo, Klug había afirmado que Cueva se casó con Pamela López porque Pamela Franco quedó embarazada. Sin embargo, esta declaración fue cuestionada, ya que se comprobó que la boda del futbolista ocurrió en Trujillo en 2019, mientras que en 2020 la cantante anunció su embarazo con Christian Domínguez, lo que provocó una evidente confusión cronológica.

¿Quién le entregó los chats a Melissa Klug?

En medio del escándalo, una de las principales acusaciones que surgieron fue la presunta falsificación de conversaciones entre Melissa Klug y Christian Cueva. Frente a esta situación, Klug aseguró que no tuvo ningún tipo de manipulación sobre los mensajes que se mostraron públicamente y señaló directamente a Pamela López como la persona que se los envió.

“Esos pantallazos de mi conversación con Christian me los mandó la López (no es que yo haya falsificado esos chats como dice la prensa)”, expuso Melissa Klug en su defensa. Además, aclaró que ya no conserva ninguna conversación directa con Cueva, ya que decidió eliminarlas hace varios años. Debido a ello, optó por utilizar las capturas enviadas por la aún esposa del futbolista, quien en su momento habría compartido esa información por motivos personales.

Para respaldar su versión, Melissa Klug entregó un video a la producción de ‘Amor y fuego’ donde se evidencia la conversación original que le habría llegado desde el entorno de Pamela López.