Pamela López le responde fuerte a Pamela Franco por pedido de rectificación: "Es su condición de amante"

Pamela López rompió el silencio tras recibir una carta notarial de Pamela Franco, en la que la cantante exige una rectificación pública tras sus declaraciones emitidas en el programa 'El valor de la verdad'. La empresaria trujillana, lejos de disculparse, defendió sus palabras, reafirmando que no se retractará de lo dicho.

Pamela López sostiene que sus declaraciones se basan en hechos conocidos públicamente y asegura que el término “amante” no constituye un insulto, por lo tanto, la empresaria asegura que no tiene por qué rectificarse de sus declaraciones emitidas en el programa de Beto Ortiz.

Pamela López no se rectifica y le responde carta notarial de Pamela Franco

En un comunicado difundido por el programa 'América hoy', Pamela López dejó claro que no ofrecerá disculpas, ya que considera que el daño al honor de Pamela Franco no proviene de sus palabras, sino de la relación que sostiene con el jugador de Cienciano. "Si su honor está dañado, no es a causa de mis expresiones. Es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo, Christian Cueva, es decir, usted es la 'AMANTE', y es su condición de amante la que afecta su honor", expresó la empresaria trujillana.

Además, la aún esposa del futbolista agregó que el término "amante" no debe considerarse un insulto, ya que está registrado en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) como una palabra de uso común y normativo. Con esta aclaración, Pamela López defendió el empleo de dicho término para referirse a la relación entre Franco y Cueva.

La respuesta de Pamela López responde a la carta notarial que la cumbiambera le envió, en la que exigió una rectificación pública en un plazo no mayor a 24 horas, argumentando que las afirmaciones de Pamela López afectan gravemente su honor y reputación como figura pública y cantante. "Solicito dentro del plazo de 24 horas, computados a partir de la notificación de la presente carta notarial, se haga efectiva la rectificación solicitada con el mismo medio utilizado para difundir la información injuriosa", se lee en el escrito.