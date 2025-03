Milett Figueroa sobre su paso por ‘América hoy’: “He disfrutado y he aprendido mucho". Foto: captura/América TV

Milett Figueroa sobre su paso por ‘América hoy’: “He disfrutado y he aprendido mucho". Foto: captura/América TV

La modelo peruana Milett Figueroa sorprendió a más de uno al anunciar su retiro de ‘América hoy’ este viernes 28 de noviembre. Si bien ya se sabía que la influencer iba a estar en el programa solo hasta fin de mes, Janet Barboza y Ethel Pozo creían que la modelo se iba a despedir del público el lunes 31.

Milett Figueroa agradeció a América TV por la oportunidad



Vestida de negro, Milett Figueroa pidió el micrófono para expresar su agradecimiento a América Televisión por darle la oportunidad de conducir un programa. Asimismo, reveló que planea volver a Argentina, donde la espera su novio, Marcelo Tinelli.



“Quiero agradecerles a todos, a GV Producciones, a Gisela, a Armando y a toda mi familia de ‘América hoy’ por recibirme con tanto amor en estos dos meses. Fue una temporada de dos meses, así que me regreso a Argentina”, comentó Figueroa.



Asimismo, Milett se mostró agradecida con sus miles de fans, quienes supuestamente están pendientes de cada paso que da la modelo. “Les mando un beso gigante a todos mis seguidores. Los amo, gracias por acompañarme. Ellos me siguen a donde voy y les agradezco un montón. Sigan viendo ‘América hoy’”, dijo emocionada.

Según Milett Figueroa, su paso como conductora en ‘América hoy’ ha sido mejor de lo que esperaba. “He disfrutado y he aprendido mucho. Sigan viendo ‘América hoy’, se los pido”, concluyó ante la atenta mirada de sus compañeros.

Milett Figueroa reveló sus planes a Gisela Valcárcel



En una reciente entrevista con Gisela Valcárcel, Milett Figueroa compartió detalles sobre su futuro tras finalizar su contrato con el programa matutino. Durante la transmisión, la modelo reveló que ya tiene su pasaje adquirido para viajar a Argentina, donde reside su pareja.



Aunque Figueroa no confirmó su participación en 'Bailando 20 años', el emblemático programa de Tinelli, dejó entrever que está abierta a nuevas oportunidades en la televisión argentina.



"Todavía eso está en conversaciones con la productora, no puedo decir nada, no sé qué pueda pasar. De hecho, ya tengo mi pasaje comprado", comentó. La reacción de Gisela Valcárcel no se hizo esperar, mostrando entusiasmo ante la idea: "Pero podemos ir de visita, yo voy y entro con Milett (...) avísame y vamos juntas en el avión", exclamó la presentadora.