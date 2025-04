El salsero Paul Michael, quien había ganado cierta popularidad al ser parte de Combinación de La Habana, ha decidido dar un paso al costado; días después de protagonizar un ampay con Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva. Desde entonces, el cantante y la influencer no han dejado de salir, aunque aún no han oficializado su presunto romance.

Paul Michael da un paso al costado de Combinación de La Habana



Este martes 1 de abril y a través de sus redes sociales, Paul Michael Vidal expresó todo su agradecimiento a Combinación de La Habana por el apoyo que le brindaron y contó que la decisión de irse de la orquesta fue suya, pero que no fue nada fácil tomarla.



“Esta decisión no ha sido fácil, pero me llena de gratitud por cada momento compartido con mis compañeros y con todos ustedes, mi público, seguidores, amigos y colegas. Por respeto a todos, quiero hacer pública esta noticia, ya que he recibido numerosas consultas al respecto en las últimas semanas”, indicó Paul Michael, quien fue acusado de violencia por parte de su expareja.

¿Cuál será el futuro de Paul Michael?



El saliente de Pamela López manifestó que tras su salida de Combinación de La Habana, las puertas están abiertas para diferentes propuestas artísticas que le puedan hacer. Asimismo, cree que lo que está por venir para él será auspicioso.



“Con la misma emoción que me impulsó a formar parte de este proyecto, dejo abierta la puerta a nuevas oportunidades y a futuros proyectos, tanto en la música como en el ámbito emprendedor. Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera artística, y me siento emocionado por lo que está por venir. Gracias por ser parte de este sueño, que sigue creciendo y evolucionando”, concluyó en su comunicado.



Tras su anuncio, sus seguidores le dejaron comentarios positivos. “Hermano, el de arriba tiene preparado cosas gigantes para ti. Esa locura y sobre todo tu perseverancia te llevarán donde no te imaginas”, “Reza un dicho ‘Por mi mejoría, mi casa dejaría’, así que adelante, no te detengas”, “Vamos, cosas grandes te esperan, sigue luchando por tus metas… éxitos en todo y “Forma tu orquesta bro, tienes todo para triunfar”, fueron algunas de las reacciones.

Comunicado de Paul Michael.

Sin embargo, hubo quienes dudaron que su salida sea por iniciativa propia. “Espero que la decisión que has tomado sea propia y por buenos propósitos, no porque estás templado o ilusionado, mira bien y asegúrate bien de lo que estás por hacer, porque después ya no podrás retroceder. Igual te deseo muchos éxitos, bendiciones”, indicó otro usuario de Instagram.