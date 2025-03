La polémica en torno a Christian Cueva y Pamela López sigue creciendo. Esta vez, una nueva voz se suma al escándalo: Sara Manrique, exesposa del futbolista Tenchy Ugaz, habría confirmado que, efectivamente, Pamela López fue infiel a Cueva hace 14 años. La revelación llega luego de que Melissa Klug destapara en 'El valor de la verdad' una supuesta traición ocurrida en los inicios de la carrera del seleccionado nacional.

Fue Karla Tarazona quien dio a conocer esta impactante confirmación en vivo en su programa 'Préndete'. Según contó, tras escuchar el testimonio de Klug, decidió comunicarse directamente con Sara Manrique, quien, al ser consultada por la presunta infidelidad entre su entonces esposo y Pamela López, respondió con un contundente y revelador “sí”.

Karla Tarazona asegura que Sara Manrique le confirmó infidelidad de Pamela López a Christian Cueva

Durante la reciente emisión del programa 'Préndete', Karla Tarazona sorprendió al revelar que se comunicó directamente con Sara Manrique, exesposa de Tenchy Ugaz, tras las declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad'. Según contó en vivo, decidió escribirle un mensaje para confirmar si lo que la 'Blanca de Chucuito' había relatado sobre la supuesta infidelidad de Pamela López a Christian Cueva era cierto. "Yo le dije (a Sara Manrique) que me comente si lo que ella (Melissa) dice es verdad", comentó Tarazona. La respuesta de la exvedette fue clara y contundente: "sí".

La conversación no quedó allí. Su compañera en el set, Rocío Miranda, intervino para preguntar por un episodio puntual mencionado por Melissa Klug: una reunión durante un cumpleaños del futbolista Carlos Zambrano, donde Christian Cueva habría tomado de la mano a Sara Manrique y se la presentó a Pamela López, quien, según el testimonio, se habría quedado sin palabras.

Karla Tarazona, en pleno programa en vivo, trasladó esa duda directamente a Sara Manrique por mensaje de texto. Una vez más, la exesposa de Tenchy Ugaz respondió con un escueto, pero revelador: "sí", dejando entrever que ese incómodo momento también habría sido real.

¿Qué reveló Melissa Klug sobre Pamela López y 'Tenchy' Ugaz?

En una reciente edición del programa 'El valor de la verdad', Melissa Klug sorprendió al revelar detalles íntimos sobre la relación entre Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López. Según la empresaria, el futbolista le habría confesado que, en los inicios de su carrera, recibió varios comentarios de compañeros del medio futbolístico que lo dejaron profundamente afectado.

"Supe muchas cosas que él (Christian Cueva) me contaba, tenían una relación supertóxica para empezar (...) se perdonaban muchas cosas", relató Klug en televisión nacional. Asimismo, aseguró que el popular 'Aladino' le reveló que varias personas del entorno deportivo le aseguraron que Pamela López habría tenido encuentros íntimos con 'Tenchy' Ugaz, entonces futbolista en actividad. "Él me comentaba que le contaban muchas personas, que ella (Pamela López) tenía relaciones íntimas con muchos futbolistas de donde él jugaba. Él me decía: 'Me atormenta la cabeza de contarme tantas cosas'", añadió.