La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, confirmó haber recibido el documento y aseguró que sus abogados se encargarán de analizarlo. Asimismo, la trujillana reiteró que su intención fue compartir su versión de los hechos, luego de su aparición en el programa ‘El valor de la verdad’, donde habló sobre Pamela Franco y ‘Aladino’.

Hace unos días, Pamela Franco confirmó que sí le envió una carta notarial a Pamela López, después de las declaraciones que hizo la trujillana. “Es que ha habido un tema que no me parece. Ya se enterarán. Yo voy a seguir el curso, así que de todas maneras, ustedes van a enterarse”, fue lo que dijo la cantante en aquella oportunidad.

Pamela López responde a la carta notarial de Pamela Franco

Después de la participación de Pamela López en ‘El valor de la verdad’, Pamela Franco le mandó una carta notarial por las declaraciones que realizó. Fue así que las cámaras de ‘América hoy’ le consultaron a la trujillana sobre este tema.

“Sí, he recibido una carta notarial, pero bueno... (¿Cómo tomas que la señora Franco te haya enviado este tipo de documento?) Sin comentarios. Los abogados se van a encargar de eso”, detalló al inicio.

En esa misma línea, Pamela López dejó en claro que se encuentra tranquila, a pesar de las acciones legales tomadas por Pamela Franco. Al parecer, la expareja de Christian Cueva habría minimizado las acciones de la cantante de cumbia.

“Todo lo que yo conté es verdad, es mi verdad. (¿Te parece graciosa esa carta notarial?) Ya se van a enterar, mis abogados van a hablar del tema. Ya fue respondida”, añadió al respecto.

¿Pamela López quiere que Christian Cueva sienta celos?

Por otro lado, después de que Pamela López se haya mostrado públicamente con su salsero Paul Michael en diferentes ocasiones, algunos aseguraron que la trujillana solo intentaría sacarle celos a Christian Cueva. Sin embargo, la animadora negó esto.

“Yo creo que a estas alturas de mi vida no tengo necesidad de sacar cachita a nadie, me parece un acto inmaduro. Estoy contenta, así como me ves”, detalló tajantemente.