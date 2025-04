La ruptura de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo fue confirmada por el mismo futbolista en sus redes sociales, dejando a muchos sorprendidos. La pareja, que había mantenido una relación mediática por varios años, atravesó una crisis que se hizo pública tras el anuncio de su separación. En medio de la controversia, Rolando Oquendo, dueño del podcast 'Historias detrás de las historias', ofreció detalles inéditos sobre la grabación de la última entrevista de la pareja, realizada pocos días antes de la ruptura oficial.

Según Oquendo, en la grabación se pudo notar que, a pesar de mostrarse amables y respetuosos frente a las cámaras, ya existían diferencias evidentes entre los dos, principalmente relacionadas con la crianza de su hija con Melissa Paredes. Aunque durante la grabación todo parecía ir bien, fuera de cámaras las tensiones fueron notorias. Estos detalles de la crisis fueron revelados por Oquendo en su intervención en 'América hoy', donde explicó que la entrevista dejó entrever los problemas que existían en la pareja sobre cómo educar a su hija, lo cual terminó afectando su relación.

¿Qué pasó en la última entrevista del Rodrigo y Ale?

Rolando Oquendo reveló que Rodrigo Cuba le confesó que su relación con Ale Venturo ya se encontraba en crisis antes de la grabación de la entrevista. Según el entrevistador, Cuba le comentó que, aunque la grabación se hizo el 12 de febrero de 2025, la ruptura ya era inminente y ocurrió un día después de la grabación. "Rodrigo me comentó que ya habían terminado, pero lo estaba manejando en privado. No tuvieron problemas en que el video saliera, aunque fue grabado antes de la ruptura", señaló Oquendo.

Además, el dueño de 'Historias detrás de las historias' compartió que, fuera de cámaras, la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya mostraba algunas tensiones sobre la crianza de la pequeña Mia, especialmente en cuanto a la influencia que Venturo intentaba tener en la educación de la niña. "Esa última vez, fuera de cámaras, todo era chévere, en el video se ven unas respuestas, algunas diferencias que se dan a notar ahí por la crianza o 'que tú quieres esto', 'quieres lo otro', 'yo quiero el hijo'", añadió.

La reacción de Rodrigo Cuba a comentarios contra Ale Venturo

Días antes de anunciar su ruptura, Rodrigo Cuba llamó la atención de los internautas al darle 'like' a una serie de comentarios críticos hacia Ale Venturo, en medio de los crecientes rumores de separación. Esta inesperada actitud no pasó desapercibida y desató una ola de interpretaciones por parte de sus seguidores.

Entre los comentarios que recibieron la aprobación de Cuba destacan frases como: "Siempre lo dije, usted es un buen padre. Ojalá no me bloquee como la señora Ale" y "Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a Mía. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es. Mejor estás solo, Rodri."

Otros mensajes aludían directamente al presunto favoritismo de Ale Venturo hacia su hija, dejando en segundo plano a la pequeña Mía: "Siempre noté el hate que le lanzaban a Mía haciendo diferencias con la hija de Ale, pero ella jamás eliminaba ese tipo de mensajes y solo contestaba cuando hablaban bien de su hija" o "La hija antes que toda mujer, excelente." Estas interacciones digitales fueron vistas como una posible confirmación del malestar en la relación, generando aún más revuelo en el entorno mediático de la pareja.