La separación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba ha sido confirmada, dejando a sus seguidores sorprendidos. La noticia se hizo pública el lunes 31 de marzo, cuando el futbolista anunció el fin de su relación a través de un comunicado. Aunque no se dieron detalles sobre las razones detrás de esta decisión, el mensaje de Ale Venturo en redes sociales ha captado la atención de muchos.

En medio de este doloroso momento, Ale Venturo compartió un mensaje que ha sido interpretado como una respuesta para Rodrigo Cuba. En sus palabras, se percibe un profundo descontento, sugiriendo que su relación no fue lo que parecía. “Nunca me quiso y solo me utilizó”, se lee en dicha publicación.

La publicación que compartió Ale Venturo

Los rumores de separación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba habían estado circulando en los medios y redes sociales desde hace varios días, antes de que el futbolista hiciera el anuncio oficial. Este lunes 31 de marzo finalmente el ‘Gato’ confirmó un comunicado, en donde explicó que había terminado con la empresaria, dejando varias dudas ya que no dieron a conocer los motivos de la ruptura.

Tras este anuncio, varios seguidores notaron que Ale Venturo compartió un curioso mensaje en la plataforma de TikTok, de un video de desamor. Esto captó la atención tras la ruptura de la empresaria con Rodrigo Cuba.

“Si Selena Gómez pudo superar una relación de 10 años, ser reemplazada en dos meses, verlo casarse y ser papá. Sé que puedo superar a esa persona que nunca me quiso y solo me utilizó”, se lee en la publicación que reposteó Ale Venturo.

El mensaje que compartió Ale Venturo tras su ruptura. Foto: difusión TikTok

Rodrigo Cuba anuncia el fin de su romance con Ale Venturo

Cabe señalar que hasta el momento, Ale Venturo no ha comentado nada sobre la separación con Rodrigo Cuba. El futbolista compartió en sus redes sociales, el siguiente comunicado sobre su ruptura:

“Pongo en conocimiento: Fue una decisión consensual exponer y compartir mi relación sentimental con Alexandra Venturo, por lo que considero importante también poner en conocimiento el fin de ella; Alexandra siempre será mi familia porque nos une un lazo inquebrantable que es nuestra hija”.