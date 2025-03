El futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba confirmó la ruptura de su relación con Ale Venturo a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes ya sospechaban un distanciamiento debido a la falta de interacción en redes sociales entre la pareja. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el peculiar mensaje que el jugador compartió en TikTok horas antes de hacer pública la separación.

En los últimos días, varios internautas señalaron que las publicaciones de Rodrigo Cuba en redes sociales podían ser una indirecta sobre su situación sentimental. Esto se reforzó cuando usuarios relacionaron sus publicaciones con comentarios que Ale Venturo habría hecho sobre la crianza de la hija del futbolista, Mía Cuba Paredes.

¿Cuál fue el mensaje del 'Gato' Cuba?

Previo a anunciar su separación, Rodrigo 'Gato' Cuba compartió un video en TikTok utilizando un audio popular que decía: "Ni usted me pertenece, ni yo le pertenezco, cada loro en su estaca. Haga de su vida lo que se le dé la gana". La publicación no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una señal clara de que la relación con Ale Venturo había terminado.

Además, tras hacerse pública la separación, los comentarios de los usuarios en redes sociales mostraron apoyo hacia el futbolista. Muchos destacaron que Ale Venturo se habría involucrado en la crianza de su hija con Melissa Paredes y que el deportista ahora estaría priorizando su rol de padre. "Un papá priorizando a su bebé, se quitó la venda a tiempo", escribió un seguidor en TikTok.

Ale Venturo compartió mensaje tras ruptura

Por su parte, Ale Venturo también dejó un mensaje tras el anuncio de Rodrigo Cuba. En su cuenta de TikTok, la empresaria compartió un video con una frase que no pasó desapercibida entre los internautas: "Si Selena Gómez pudo superar una relación de 10 años, ser reemplazada en dos meses, verlo casarse y ser papá. Sé que puedo superar a esa persona que nunca me quiso y solo me utilizó".

Este mensaje desató una ola de especulaciones, ya que los seguidores interpretaron que Venturo habría insinuado que Cuba solo la utilizó. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha dado mayores detalles sobre los motivos exactos de su separación.