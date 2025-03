Ale Venturo y Rodrigo Cuba forman una de las parejas más mediáticas de la farándula y, últimamente, han estado envueltos en rumores sobre una posible ruptura. Sin embargo, recientemente aparecieron juntos y felices en una entrevista para un reconocido podcast en YouTube, mostrando complicidad y dejando claro que su relación continúa con planes para el futuro.

Durante la conversación, la empresaria peruana sorprendió al revelar una inesperada promesa que le hizo el futbolista. Según compartió, el 'Gato' Cuba le aseguró que juntos planearían agrandar la familia, un detalle que no solo impactó a sus seguidores, sino que también reafirma la solidez de su relación.

Ale Venturo confiesa que desea tener un hijo varón

Este viernes 21 de marzo se difundió una entrevista de Ale Venturo y Rodrigo Cuba en el pódcast 'Historia detrás de las historias'. Durante la conversación, la empresaria dejó sorprendidos a muchos al expresar su deseo de ampliar su familia con otro hijo. Sin embargo, el futbolista se mostró algo indeciso sobre la idea de tener un bebé más.

"Yo sí quiero, pero Rodrigo ahorita está en negación. Él ya me prometió, así que sí o sí tiene que cumplir la promesa. Yo le he dicho, yo hago todo, yo lo mantengo, te firmo lo que sea, si quieres ya ni lo reconozcas solamente dame el hombre y así está que se hace de rogar", comentó Ale, con un tono de humor.

Incluso, la dueña de la Nevera Fit no dudó en bromear sobre cómo aseguraría el género de su futuro hijo: "Yo le digo, pago el tratamiento de 8 mil dólares, creo que cuesta, para que sea hombre 100% , si es mujer ya me voy… Te libro de responsabilidad. Él dijo y tiene que cumplir". Por su parte, Rodrigo Cuba admitió que, aunque tenga dudas, no podría evitar encariñarse profundamente si ambos decidieran tener otro bebé.

Rodrigo Cuba sorprende con fría respuesta sobre Ale Venturo

En las últimas semanas, Rodrigo Cuba ha generado revuelo en redes sociales al compartir videos interpretando canciones con letras sobre una posible soltería. Frases como “Para ti estoy soltero y quiero repetirlo una vez más” o “Tentaciones como tú merecen pecados como yo” alimentaron las especulaciones sobre el estado de su relación con Ale Venturo. Estas publicaciones no pasaron desapercibidas, desatando rumores y comentarios entre sus seguidores sobre una posible crisis entre la pareja.

Ante la avalancha de preguntas, una usuaria le consultó directamente: “¿Y Ale? Sin ella no”. La respuesta de Rodrigo fue directa: “Entonces anda a su cuenta”, lo que incrementó las sospechas sobre un distanciamiento. Otros seguidores expresaron su preocupación y opiniones, señalando que ya no publican fotos juntos.