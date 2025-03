El exfutbolista 'Tenchy Ugaz' rompió el silencio luego de las recientes declaraciones de Melissa Klug en el programa 'El valor de la verdad'. Durante su participación, la 'Blanca de Chucuito' afirmó que Ugaz habría tenido un romance con Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, mientras él aún estaba casado con la exbailarina Sara Manrique.

Ante la polémica, 'Tenchy' Ugaz decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, dejando clara su postura. Afirmando que siempre ha preferido mantenerse al margen y evitar hablar negativamente sobre cualquier mujer, pese a los constantes ataques que ha recibido a lo largo del tiempo. “He sido fuerte porque siempre han hablado mal de mí y nunca me he defendido. Voy a dejar que las personas se envenenen el corazón solas con la 5ta pregunta”, escribió en una historia de Instagram.

'Tenchy' Ugaz responde a Melissa Klug tras ser mencionado en ‘El valor de la verdad’

Este 31 de marzo, 'Tenchy' Ugaz recurrió a sus redes sociales para pronunciarse tras la participación de Melissa Klug en el programa 'El valor de la verdad', donde fue mencionado en medio de una delicada revelación. Según lo afirmado por la popular 'Blanca de Chucuito', fue el propio Christian Cueva quien le habría confesado que su esposa, Pamela López, mantuvo un romance extramatrimonial con Ugaz, cuando este aún estaba casado con Sara Manrique.

Ante ello, el exfutbolista decidió defenderse públicamente con un mensaje en sus historias de Instagram. “Siempre he sido una persona que nunca he hablado mal de una mujer, he sido fuerte porque siempre han hablado mal de mí y nunca me he defendido. Voy a dejar que las personas se envenenen el corazón solas con la 5ta pregunta”, escribió.

Además, Ugaz agregó que prefiere mantenerse alejado de la polémica y mantener una actitud positiva: “Yo ando sonriéndole a la vida a pesar de mis preocupaciones y problemas. Siempre con la buena vibra, mente positiva, por la sombrita y perfil bajo”. Sin embargo, minutos después de publicarla, el exfutbolista decidió eliminar la historia.

El mensaje de 'Tenchy' Ugaz tras 'El valor de la verdad'. Foto: difusión

Pamela López le habría sido infiel a Christian Cueva, según Melissa Klug

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Melissa Klug sorprendió al contar un episodio del pasado que involucraría una presunta infidelidad de Pamela López, esposa de Christian Cueva, con el exfutbolista 'Tenchy' Ugaz. Según la empresaria, el propio ‘Aladino’ le habría confesado detalles sobre este delicado tema.

Klug relató que en aquel entonces, 'Tenchy' Ugaz aún estaba casado con la exbailarina Sara Manrique, mientras que Christian Cueva ya mantenía una relación con Pamela López. “Esto pasó hace mucho tiempo cuando Tenchy Ugaz estaba casado con Sara Manrique y Cueva estaba con la López. Es más, me cuenta que en un cumpleaños, esto te puede responder con toda la sinceridad y te puede dar más detalles Sara Manrique, si quieres podemos hacer un 'El valor de la verdad' en Trujillo para saber cuántas damnificadas hay", expresó la popular 'Blanca de Chucuito'.

Respecto a cómo Cueva habría descubierto la supuesta infidelidad, Melissa Klug compartió una escena que, según él, ocurrió durante una celebración. “Él me dice que habían estado en una reunión, él conocía a Sara Manrique porque era la esposa de este jugador (Tenchy Ugaz) que estaba en todo su apogeo en Trujillo y él todavía no figuraba tanto como él. Me dice: 'Hemos estado en un cumpleaños y me la encuentro a Sara, la agarro de la mano y le digo: ‘Pamela, te presento a mi amiga Sara Manrique ¿La conoces?’. Y dice que ella nunca la pudo ver a los ojos’”, reveló la chalaca.