Melissa Klug continúa con sus revelaciones en 'El valor de la verdad' y, en la pregunta 9, confesó que Christian Cueva le reveló, en algunas conversaciones privadas, que Pamela López le habría sido infiel en reiteradas ocasiones cuando ambos recién empezaban su relación. "Me contó (…) en el fútbol todo el mundo se… es un chisme, ni entre mujeres", indicó la 'Blanca de Chucuito',

Asimismo, reveló que en aquellos años, Cueva recibía información de sus propios compañeros de equipo, lo cual, según cuenta la empresaria, lo "atormentaba". "Me comentaba que le contaban muchísimas cosas del mismo club donde él jugaba porque él todavía no salía a la palestra. Le decían 'tu mujer ha estado con este, con este'", expresó la 'Blanca de Chucuito'.

Melissa Klug hace sorpresiva revelación sobre relación entre Pamela López y Christian Cueva

"Yo le pasé más o menos la lista de los futbolistas, de los 'convocados' de la López, si es verdad o mentira no me consta, es lo que me contó, y hoy en día todos esos futbolistas, que no los voy a mencionar, ya han recuperado su hogar, están bien, con su familia y entonces, mencionarlos, no viene al caso", acotó Melissa Klug.