Christian Cueva sigue dando de qué hablar más por su vida privada que por su desempeño como futbolista. Este viernes, el jugador del Club Cienciano sorprendió al conectarse, vía telefónicamente, con ‘Amor y fuego’, donde minutos antes había sido cuestionado por solicitar las cámaras de la casa donde vive Pamela López con sus menores hijos.



Rodrigo González, conocido como Peluchín, no dudó en hacer preguntas incómodas a Christian Cueva con respecto a su vida amorosa. La conversación se tornó acalorada, revelando tensiones entre el periodista y el presentador de televisión, quien terminó perdiendo los papeles en vivo y cuestionando el papel de los conductores de ‘Amor y fuego’.

Rodrigo González confrontó a Christian Cueva



Como era de esperar, González no se quedó callado y confrontó a Christian Cueva sobre sus supuestos vínculos con la organización criminal ‘Los Pulpos’. Rodrigo no dudó en cuestionar la falta de contundencia del jugador ante la delincuencia.



La discusión se intensificó cuando ‘Peluchín’ recordó que Cueva había enviado saludos a miembros de ‘Los Pulpos’, lo que llevó a una serie de acusaciones y defensas por parte del futbolista, quien se mostró ofuscado ante las insinuaciones de González.



Durante el intercambio, Cueva defendió su trayectoria y logros en el fútbol, argumentando que su talento ha brindado alegrías al país.

El enfrentamiento directo

Rodrigo González, en un intento por esclarecer la situación, planteó: “Sabes qué me llamó la atención, porque no me voy a poner a discutir si tú eres perfecto o si yo soy perfecto, por qué ayer no te pusiste enérgico y dijiste que cada uno debe tomar sus medidas”. Esta afirmación dejó a Cueva visiblemente molesto, quien respondió: “¿Qué? ¿Y tú te has puesto (enérgico)? Hace cuántos años sufrimos de eso. ¿Qué das a entender? ¿Que soy delincuente?”.

El periodista no se detuvo y continuó con su línea de cuestionamiento, recordando que Cueva había mandado saludos a ‘Los Pulpos’. “Cómo le mandas saludos a los miembros de ‘Los Pulpos’, tengo todo el derecho a preguntar”, afirmó González, lo que intensificó aún más la tensión en la conversación.

La situación se complicó aún más cuando Pamela López, expareja de Cueva, hizo una denuncia pública de maltrato y solicitó garantías debido a las amistades peligrosas de su expareja. Este contexto añade una capa de complejidad a la ya tensa relación entre el futbolista y el periodista.