El conductor de televisión Rodrigo González en ‘Amor y fuego’ reveló que Shirley Arica, mantenía una comunicación constante con Jefferson Farfán, enviándole mensajes y realizando llamadas, a pesar de haberlo criticado en ‘El valor de la verdad’ por su desempeño íntimo.

Previamente Shirley Arica en ‘El valor de la verdad’ causó polémica, al calificar con un 11 sobre 20 el desempeño de Jefferson Farfán cuando estuvieron juntos, lo que causó diversas reacciones en redes sociales. Por ello, Rodrigo González compartió información de una fuente confiable, sobre la relación que hubo entre la modelo y el exfutbolista.

Shirley Arica solo vio a Jefferson Farfán en 2 ocasiones

Este miércoles 19 de marzo en el programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González aseguró que Shirley Arica solamente se habría involucrado con Jefferson Farfán en dos ocasiones, a pesar de lo que dijo previamente la modelo en ‘El valor de la verdad’. Asimismo, el conductor destacó que una fuente cercana al entorno del exfutbolista, le reveló en exclusiva que la modelo era quién insistía para mantener comunicación con ‘La Foquita’.

“Lo que yo tengo entendido por el entorno más cercano, una fuente muy confiable que tengo, es que tú y Jefferson no tuvieron intimidad más de dos veces, y la que seguía llamando y seguía insistiendo eras tú”, señaló ‘Peluchín’.

Rodrigo González tendría las pruebas

En un intento por validar su relato, ‘Peluchín’ presentó su teléfono móvil a su compañera Gigi Mitre, donde tendría los mensajes y llamadas de Shirley Arica dirigidos a Jefferson Farfán. Asimismo, aprovechó la ocasión para interrogar a la modelo sobre la razón que la llevó a calificar su rendimiento en el ámbito íntimo.

“¿Tú qué ves aquí? ¿Insistencia de qué parte?. ‘Oye contéstame’, ‘Oye te llamo’. Llamadas pérdidas. ¿Cómo te vas a enganchar y luego criticar su desempeño? Eso no es despecho. Te has enamorado y has quedado tan despechada que tienes que hablar de su desempeño sexual públicamente”, cuestionó el presentador sobre la modelo.