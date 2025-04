Después de la polémica participación de Melissa Klug en ‘El valor de la verdad’, Magaly Medina no dudó en pronunciarse fuertemente sobre sus revelaciones, ya que al parecer la periodista no le cree nada de lo que dijo en el programa de Beto Ortiz. “¿Quién le cree?”, se cuestionó la ‘Urraca’ en vivo.

Todo comenzó tras las declaraciones de Melissa Klug, cuando intentó explicar que la famosa frase ‘esa cosita es mía’ que le dijo Christian Cueva, aparentemente habría sido por un detalle. “Recuerdo que me fijé en una esclava que él tenía en la mano. En su momento, me llamó la atención”, fue la aclaración que hizo la empresaria. Sin embargo, varios usuarios en redes sociales han señalado que no creen en su explicación.

Magaly Medina sobre las declaraciones de Melissa Klug

Este lunes 31 de marzo, Magaly Medina comenzó su programa comentando sobre la participación de Melissa Klug en ‘El valor de la verdad’, dejando en claro que no cree en las explicaciones que la empresaria dio sobre sus conversaciones con Christian Cueva.

“Realmente el valor de la verdad no fue el valor de la verdad, yo creo que muchos después de ver a Melissa Klug sentada ahí como una bien lechugona, pero podríamos decir que fue verdura. Porque eso de verdad nadie se lo ha tragado, nadie se ha comido, nadie”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Magaly Medina no dudó en cuestionar la explicación que dio Melissa Klug, por la famosa frase ‘esa cosita es mía’. La periodista no cree que esté diciendo la verdad tras su participación en el programa de Beto Ortiz.

“Sus explicaciones son de lo más barrocas, yo decía ¿cómo va a explicar que un hombre le diga: ‘esa cosita es mía?, ella dice que es porque tenía una pulsera, una esclava que se la había dado Cueva. Si, por tu esclava seguro va a decir: ‘esa cosita es mía’”, agregó.

Magaly Medina cuestionó la conversación de Melissa Klug y Cueva

Asimismo, Magaly Medina considera que Melissa Klug y Christian Cueva aparentemente habrían fingido una conversación en el audio que se compartió en ‘El valor de la verdad’.

“¿Por qué no mostró las historias? hay un montón de cosas que hemos descubierto, hasta ese audio de esa presunta conversación que disque tiene Cueva y ella, pero eso parecía haber sido guionado, que los dos leían un guion”, se cuestionó la periodista.

Antes de concluir sobre el tema de Melissa Klug, Magaly Medina aclaró que la gente al igual que ella, no cree en lo que ha dicho la chalaca.

“No eran sus historias… las ha podido mostrar. Ella acostumbraba en esa época poner fotos en bikini y él ha podido decir eso por la foto. ¿Quién le va a creer? Ella cree que el público es ingenuo y hay muchas personas que realmente subestiman al público, creen que el público es bruto, que no se va a dar cuenta. El público no nació ayer”, finalizó.