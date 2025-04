La reciente edición de 'La noche habla', emitida el 31 de marzo, sorprendió a los seguidores de Laura Spoya por su notable ausencia. Esta es la segunda vez consecutiva que la exMiss Perú no se presenta en el programa, lo que ha generado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales. A pesar de que la presencia de Spoya ha sido clave en las últimas ediciones, su falta de aparición ha dejado a muchos usuarios cuestionando su futuro en el programa.

¿Por qué Laura Spoya no apareció en 'La noche habla'?

Tras su participación en el programa 'Good time', la ausencia de Laura Spoya en 'La noche habla' fue inmediatamente notada. Las reacciones no tardaron en llegar: "¿Qué pasó con Laura? Ya ni la mencionan", comentó un usuario en redes sociales. "Sin Laura ya no lo veo", expresó otro seguidor, visibilizando el impacto que ha tenido la ausencia de la influencer en la audiencia. Además, algunos no tardaron en especular: "Parece que ya no va más", mientras que otros afirmaban que "renunció por dignidad".

La ausencia, sumada a la falta de pronunciamiento por parte de los conductores Ric La Torre y Tilsa Lozano, ha generado un desconcierto entre los fans del programa, quienes no encuentran respuestas claras.

Laura Spoya revela incómodo momento con influencers

Después que este lunes 31 de marzo, Laura Spoya volviera a faltar a su programa 'La noche habla', algunos usuarios se han cuestionado si la modelo continuará como conductora del programa o prefiere darle más importancia al pódcast que comparte con Mario Irivarren y Gerardo Pe.

Recordemos que este fin de semana, Laura Spoya estuvo implicada en una polémica luego que diera a conocer el incómodo momento que vivió en su viaje a Cusco, cuando un grupo de influencers criticó la vestimenta que usó al no 'combinar con la paleta de colores que había pedido la marca'.

“No leí el brief, pero lo último para lo que me está llevando la marca es para enseñar mi ropa. Yo estoy aquí por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de beige, blanco y marrón, eso no va con mi personalidad, esos colores son aburridos”, explicó la conductora de forma contundente.