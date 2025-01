Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes llevan cinco meses de casados, participaron recientemente en el programa ‘Más espectáculos’, donde hablaron sobre los momentos difíciles que atravesaron antes de llegar al altar. En la entrevista, la actriz recordó el comunicado que sorprendió a todos en enero de 2024, cuando anunció públicamente el fin de su relación con Aranda en medio de su compromiso.

La pareja, que ahora asegura vivir un buen momento, reflexionó sobre cómo superaron esa separación temporal, destacando las lecciones que aprendieron en el proceso y cómo lograron fortalecer su vínculo antes de casarse.

Melissa Paredes revela motivo de la separación con Anthony Aranda

En el programa, Jazmín Pinedo no dudó en preguntarles sobre el motivo de su separación. Melissa Paredes respondió entre risas: “El motivo fue que yo soy muy drástica, muy berrinchuda. Me ha pasado tantas cosas, por una y otra cosa, siempre soy práctica, por así decirlo. Pero nos dimos cuenta de que no podíamos estar separados, que nos amamos”.

Por su parte, Anthony Aranda calificó la situación como innecesaria. “Era una tontería”, expresó el bailarín. Sin embargo, Melissa dejó en claro que su decisión, aunque radical, tenía un propósito: “No era un motivo, pero uno tiene que darse a respetar”, agregó sin entrar en mayores detalles. Ambos coincidieron en que este episodio les enseñó a manejar mejor sus diferencias y fortalecer su relación.

Melissa Paredes recuerda difícil momento tras separación de Rodrigo Cuba

En otro momento de la entrevista, Melissa Paredes recordó el duro episodio que vivió tras su mediática separación del futbolista Rodrigo Cuba, en 2022. La actriz mencionó que logró salir adelante gracias a su fe en Dios, a pesar de las difíciles circunstancias, como la decisión del Poder Judicial de restringirle el contacto con su hija.

En aquel entonces, tanto Paredes como Cuba estuvieron bajo investigaciones, y la madre del futbolista obtuvo la tenencia de la menor de forma temporal. Ahora, Melissa asegura estar en una etapa de estabilidad emocional y enfocada en disfrutar su matrimonio con Anthony Aranda.