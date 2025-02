A pesar de que Melissa Paredes explicó anteriormente que está enfocada en su carrera de actuación, no ha cerrado las puertas a la conducción, ya que se creía que podrían llamarla nuevamente a ‘América hoy’. Sin embargo, la actriz mencionó que solo la mencionan en dicho programa como una “estrategia para vender el programa”.

Después de que Melissa Paredes fuera despedida en 2021, tras su ‘ampay’ con Anthony Aranda, en diferentes oportunidades destacó que fue muy injusta la manera en que no la apoyaron y simplemente la alejaron del programa. Por ello, en una reciente entrevista, no dudó en pronunciarse sobre el magazine.

Melissa Paredes y su particular mensaje

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Paredes fue consultada por el retorno de ‘América hoy’ a las pantallas, aunque no dudó en criticar al programa matutino por la manera en que promocionaron su supuesto regreso como conductora.

“La conducción no es algo que dejé, me sacaron por un tema bastante machista, pero no es algo que yo haya dejado. Yo hago de todo poco. Si me llaman para actuar, actúo; si me llaman para conducir, lo hago. Yo no cierro las puertas a nada de mi carrera”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Melissa Paredes aclaró que no le molestó que hayan ‘jugado’ con su supuesto regreso a ‘América hoy’, por lo que les mandó una indirecta.

“Estoy acostumbrada a que todos los años jueguen con que yo voy a regresar. Es algo a lo que estoy acostumbrada, no me molesta tampoco. Me da igual, la verdad, cada uno sabe su estrategia de marketing que usa para vender su programa”, agregó.

Melissa Paredes se ríe de América Hoy y deja tajante mensaje. Foto: difusión

¿Considera que usan su imagen?

Por otro lado, Melissa Paredes dejó entrever que aún siguen usando su imagen a pesar de que no la hayan llamado como conductora, porque sería algo que ‘les funciona’.

“Ni siquiera lo había visto (el comercial), lo vi en redes, en TikTok me salió y, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, es cosa de cada año. Si a ellos les funciona ponerme todos los años, pues bienvenido sea. Me imagino que sí, porque si no, no me pusieran todos los años. Ya han pasado tres años, este es el cuarto ya, prácticamente”, detalló irónicamente.