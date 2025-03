La modelo Melissa Paredes reveló su deseo de convertirse en madre nuevamente y compartió que, junto a su esposo Anthony Aranda, tienen la intención de ampliar la familia el próximo año. Al parecer la actriz estaría buscando tener un bebé junto a su pareja, ya que desde hace tiempo han revelado que sí formarían su familia juntos.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron el pasado 3 de agosto de 2024. La ceremonia fue civil y se realizó en una casa de campo en Pachacámac, donde asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Melissa Paredes quiere ser mamá nuevamente

En entrevista con el diario Trome, Melissa Paredes anunció su deseo de ser madre nuevamente junto a su esposo Anthony Aranda. La exconductora de televisión compartió que tienen planes de ampliar la familia en el año 2026. Además, manifestó su preferencia por tener un hijo varón en esta nueva etapa de su vida.

“Cada semana me embarazan, pero no hay pancita, estoy más delgada, he perdido nueve kilos. Sí, queremos ser papás y eso será en el 2026. (¿Te gustaría tener un varoncito?) Sí, porque ya tengo a mi princesa o tal vez sean dos”, señaló la modelo al diario local.

En esa misma línea, Melissa Paredes confesó que tenían la esperanza de contar con la asistencia necesaria para concebir al niño, aunque decidieron dejar este asunto en manos de lo divino: “Pensábamos tener asistencia, pero vamos a esperar lo que Dios diga”.

Melissa Paredes sobre su expareja Rodrigo Cuba

Por otro lado, Melissa Paredes hace unos días fue consultada por la prensa sobre la supuesta separación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo, donde dejó entrever que no se involucraría en el tema ya que no es algo de su incumbencia.

“Es el papá de mi hija, le deseo todo lo mejor y nada más. No tengo nada que decir al respecto, prefiero no opinar, no gracias. Le deseo lo mejor, es el papá de mi hija, nos llevamos super bien por ella y nada más. No he visto nada, la verdad, todo bien”, fue lo único que se limitó a decir.