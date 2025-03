Durante la transmisión del programa, Gigi Mitre no pudo evitar expresar su asombro por la forma de hablar de Christian Cueva, después que el jueves 27 de marzo se pelearan en vivo. La conductora, conocida por su estilo directo, incluso mencionó que Christian Domínguez, otro conocido personaje del espectáculo, se expresa de manera más clara y coherente.

Un momento de alta tensión fue cuando Christian Cueva respondió la llamada en vivo y Gigi Mitre, hizo alusión a la polémica relacionada con la infidelidad del futbolista. A lo largo de la entrevista, ‘Aladino’ adoptó una postura evasiva, evitando reconocer su falta, mientras los presentadores continuaban indagando sobre los pormenores de su vida amorosa.

Gigi Mitre se burla de Christian Cueva

Hace un par de días, Christian Cueva se molestó en vivo con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, cuando conversó con ellos para el programa ‘Amor y fuego’. Todo comenzó cuando los presentadores le consultaron sobre Pamela López y las declaraciones que había realizado la trujillana.

Fue así como este viernes 28 de marzo, Gigi Mitre recordó la polémica entrevista que tuvieron con Christian Cueva en vivo, donde no dudó en lanzar más críticas a ‘Aladino’.

“Fuera de la actitud de prepotente, de todopoderoso, de verdad, genuinamente les digo, no se le entiende nada. Christian Domínguez me parece un orador, un Alan García en cuestión de forma de hablar al costado de él. Me parece que habla peor que Acuña, no se le entiende nada, no hila una cosa con la otra. Fuera de que quiera contestar o no, no hila una frase completa, qué fuerte”, señaló la conductora.

Gigi Mitre se pelea con Christian Cueva en vivo

El pasado jueves 27 de marzo, Christian Cueva mostró su descontento durante una llamada telefónica con el programa ‘Amor y Fuego’, donde no dudó en expresar su enfado hacia los presentadores.

“Ustedes están mal, preguntan lo que se les da la gana, no abordan las cosas como son. Pueden preguntar lo que deseen, pero, ¿te das cuenta del daño que causan con tantas mentiras? No soy profesor, Gigi, debes mostrar respeto; así como una mujer exige respeto, tú también deberías hacerlo”, manifestó, visiblemente alterado. Sin embargo, la presentadora Gigi Mitre no se quedó callada: “Sabes qué, el único que no ha respetado a tu familia, eres tú”.