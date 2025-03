El escándalo en torno a Pamela Franco y Christian Cueva sigue dando de qué hablar. La cantante de cumbia sorprendió al confesar que se arrepiente de haberle pedido perdón públicamente a Pamela López, aún esposa del futbolista, por haber mantenido una relación extramatrimonial con él. Las disculpas se dieron en 2024, cuando la influencer mostró pruebas del romance entre 'Aladino' y la cumbiambera.

En una reciente entrevista con 'América espectáculos', Pamela Franco señaló que, en su momento, enfrentó una gran presión mediática y social, lo que la llevó a admitir su papel en la historia. Sin embargo, con el tiempo, ha llegado a la conclusión de que aquella disculpa no solo no cambió la percepción pública sobre ella, sino que la dejó expuesta como la única responsable del escándalo.

¿Qué dijo Pamela Franco?

Pamela Franco explicó que su mayor arrepentimiento no es haber mantenido una relación clandestina con Christian Cueva, sino haberse visto obligada a reconocerlo públicamente. La artista señaló que la presión mediática fue abrumadora y que, aunque en ese momento consideró que disculparse con Pamela López era lo correcto, actualmente ve las cosas de otra manera.

"Me arrepiento de haberme sentado en ese momento. Todo el mundo, lo único que le preocupaba y le interesaba era que yo acepte algo. Ese momento yo no estaba bien. A nadie le importaba que yo realmente estaba pasando algo muy duro, yo era la mala y me quedé como la mala, pero bueno, nadie sabe lo que uno pasa", expresó Franco.

Magaly Medina arremetió contra Pamela Franco

Las declaraciones de Pamela Franco no pasaron desapercibidas y generaron la reacción de Magaly Medina, quien criticó su postura en 'Magaly TV, la firme'. La conductora aseguró que Franco no tuvo otra opción más que admitir la relación, ya que las pruebas en su contra eran contundentes.

"No, tú no tenías más salida que aceptar lo que ya había afirmado Pamela López, ante lo que ella había mostrado. Ya no tenías más salida que reconocer públicamente que habías sido la amante de Cueva", sentenció la 'Urraca', dejando en claro que la confesión de Franco no fue un acto voluntario, sino una consecuencia inevitable.

Finalmente, la conductora cuestionó el futuro de Pamela Franco al lado del futbolista, asegurando que él ha sido infiel en repetidas ocasiones. "Mentira, te estás llevando un Cueva, te estás llevando un hombre tramposo, un hombre que toda la vida le ha sido infiel a todas sus mujeres", afirmó Medina, dejando entrever que la historia podría repetirse.