Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por su cercanía con el salsero Paul Michael, integrante de Combinación de La Habana. En medio de su conflicto con Christian Cueva, la empresaria ha comenzado a mostrarse públicamente con el cantante.

Las redes sociales han sido el escenario de este nuevo episodio en la vida de la aún esposa del futbolista. Paul Michael compartió una imagen junto a Pamela López, acompañada de un mensaje cariñoso. La publicación no tardó en ser reposteada por ella, dejando claro que no teme mostrarse con el músico. Todo en medio de las explosivas declaraciones de 'Aladino', el cual aseguró que no le interesa lo que haga su expareja.

Paul Michael dedica romántico mensaje a Pamela López

La relación entre Pamela López y Paul Michael ha cobrado fuerza en las últimas semanas. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente su romance, sus interacciones en redes y sus apariciones públicas dejan pocas dudas al respecto. La complicidad entre ambos se ha hecho evidente, generando especulaciones sobre el inicio de una nueva etapa en la vida sentimental de la influencer.

En su cuenta de Instagram, Paul Michael sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparece junto a Pamela López en una actitud relajada y cercana. El salsero acompañó la imagen con la frase: "Me encantas, KittyPam", dejando entrever la conexión especial que existe entre ellos. Pamela López decidió compartir la publicación en sus propias redes, esto en medio de diversos ampays besándose.

Foto: Instagram

Christian Cueva arremetió contra Pamela López

Por su parte, Christian Cueva no tardó en pronunciarse sobre la nueva etapa en la vida de su exesposa. En una entrevista para 'América hoy', el futbolista descartó estar celoso y lanzó duras declaraciones sobre Pamela López, luego de que ella lo acusara públicamente de haber solicitado las grabaciones de seguridad del departamento donde reside junto a sus hijos.

"Esta mujer no me interesa en absoluto. ¿Me entiendes? En absoluto me interesa, es de lo que más me arrepiento en la vida. No busco a nadie, lo único que busco es a mis hijos", expresó de manera tajante el jugador.