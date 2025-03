El pasado domingo 23 de marzo, Macarena Vélez se sentó en el 'sillón rojo' de 'El valor de la verdad' y sorprendió a todos al hacer revelaciones contundentes sobre su expareja, Said Palao. Entre las confesiones más impactantes, la modelo contó que el deportista peruano le ocultó que iba a ser padre con otra mujer y le pidió una costosa cadena de oro por su cumpleaños, además de compartir que en su momento había hablado con Alejandra Baigorria, actual pareja y futura esposa del 'Samurai', sobre los problemas que tenía con él.

Estas revelaciones desataron una fuerte respuesta de Alejandra Baigorria, quien rompió su silencio y respondió enérgicamente a Macarena a través de las cámaras de 'Amor y fuego'. La empresaria y modelo dejó claro que conoce la verdad detrás de los hechos y que, si bien la situación fue difícil, tanto ella como la familia de Said vivieron los eventos de primera mano. "Ella sabe la verdad de las cosas, la familia de ellos sabe y vivieron lo que realmente pasó y hay que asumir también cuando uno se equivoca", expresó ante las cámaras.

Alejandra Baigorria confronta a Macarena Vélez y defiende su relación con Said Palao

Alejandra Baigorria no tardó en responder a las confesiones de Macarena Vélez, defendiendo tanto su relación con Said Palao como su versión de los hechos. En una entrevista con 'Amor y fuego', la empresaria dejó claro que no era su intención entrar en detalles sobre lo ocurrido, pero subrayó que ella y la familia de Said conocen la verdad de los sucesos.

"No es un tema en el que quiera meterme, porque no me corresponde y sé que Said jamás lo va a decir, lamentablemente. Yo no soy quién para decirlo, tampoco considero que deba ser yo quien lo diga. Pero, ella sabe la verdad de las cosas, la familia de ellos sabe y vivieron lo que realmente pasó y hay que asumir también cuando uno se equivoca", expresó Baigorria.

Además, la modelo reveló que, aunque podría haber revelado detalles mucho más explosivos, no lo haría por respeto a su familia y a la integridad de su relación con Said. "En mi vida quiero estar bien con todo el mundo, no me interesa hacerle daño ni atacar a nadie, porque créeme que con lo que yo sé y con la lengua que me manejo, ahorita podría crear una bomba nuclear con lo que sé, pero no lo voy a hacer", afirmó.

Alejandra también pidió a Macarena Vélez que asumiera la responsabilidad de sus declaraciones, recordando que detrás de Said hay una familia que lo respalda y que él es una persona con principios y valores. "Espero que ella asuma su responsabilidad de lo que ha dicho y hecho, porque hay una familia detrás de Said, que es una persona con muchos valores y ha sido educado por una madre increíble", concluyó.