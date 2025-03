Macarena Vélez respondió a las preguntas que no salieron en 'EVDLV'. Foto: Composición LR/Panamericana

Macarena Vélez fue la última invitada en 'El valor de la verdad' y, en su aparición en 'La noche habla', amplió sus declaraciones sobre su participación en el programa. En esta ocasión, la exchica reality respondió a las preguntas que no se vieron en la transmisión, despertando gran expectación entre el público.

En su charla con el equipo del programa, Macarena Vélez abordó nuevamente temas relacionados con sus relaciones con figuras del espectáculo. En esta ocasión, también habló sobre Diego Chávarri y compartió nuevos detalles de su anterior relación con Said Palao.

Las preguntas no reveladas a Macarena Vélez en 'El valor de la verdad'

'La noche habla' reveló este martes 25 de marzo las preguntas inéditas validadas por un polígrafo, que no fueron incluidas en la edición de Macarena Vélez en 'El valor de la verdad'. Una de las preguntas que más sorprendió fue: "¿Te invitó a salir el ex de Alejandra Baigorria?". Al respecto, la modelo confirmó que Arturo Caballero, expareja de la 'Rubia de Gamarra', la invitó a salir, aunque aclaró que no aceptó la propuesta. "Pero nunca salí, nunca llegué a salir ni nada", puntualizó.

Otra de las preguntas no reveladas fue: "¿Te dijo Said Palao que quería una relación seria contigo?". La modelo respondió que, en todas sus relaciones, siempre ha existido esa intención, aunque aclaró: "Tanto él como todos mis exs (...) Lo que pase después es otra cosa".

Finalmente, Macarena Vélez respondió a la siguiente pregunta: "¿Fue Diego Chávarri un 'lapsus' en tu vida?" Ella respondió afirmativamente, pero destacó que el exfutbolista fue un gran amigo para ella en ese momento. "Lo recuerdo de esa manera", agregó la exchica reality.

Macarena Vélez confesó que se besó con Aldo Corzo

Anteriormente, Macarena Vélez ya había respondido otra pregunta no revelada de 'El valor de la verdad' que involucraba al jugador de Universitario, Aldo Corzo. La interrogante fue: "¿Macarena, te besaste con Aldo Corzo?". Vélez confirmó afirmativamente y fue validado por el polígrafo. La influencer no dudó en aclarar que ocurrió hace mucho tiempo, antes de que ella entrara en la televisión y él comenzara su carrera futbolística. "Fue un piquito, hace mil años, y hoy somos amigos", explicó la modelo.

El nombre de Aldo Corzo nunca había sido vinculado con Macarena Vélez, por lo que esta revelación sorprendió a los televidentes. Vélez fue clara en señalar que no hubo romance ni relación sentimental, y desmintió cualquier rumor que pudiera surgir sobre ese episodio.