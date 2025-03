Macarena Vélez se confiesa en 'El valor de la verdad': las preguntas más reveladoras que responderá

Macarena Vélez, ex participante de 'Esto es guerra', será la invitada de este domingo 23 de marzo en la nueva edición de 'El valor de la verdad', el popular programa conducido por Beto Ortiz. La entrevista, que se emitirá a las 9:45 p. m. por Panamericana Televisión, ha generado gran expectativa entre sus seguidores y detractores. En este programa, Vélez abordará temas personales que han sido objeto de controversia, incluyendo su relación con Said Palao, su amistad con Alejandra Baigorria y su enfrentamiento con Johana 'Nena' Cubillas.

La entrevista no solo se centrará en estos conflictos mediáticos, sino que también tocará aspectos más íntimos de la vida de Macarena Vélez. En un adelanto del programa, se puede ver que la ex chica reality responderá preguntas difíciles sobre sus inseguridades y problemas personales, lo que promete mantener a la audiencia en vilo.

¿Cuáles son las preguntas que responderá Macarena Vélez en 'El valor de la verdad'?

Entre las preguntas más esperadas, Macarena Vélez abordará temas sobre su relación con Said Palao, quien fue su pareja en el pasado. Además, hablará de su amistad con Alejandra Baigorria y su relación con Johana 'Nena' Cubillas, dos figuras públicas con las que ha estado involucrada en diversos rumores. “¿Le contabas a Ale Baigorria tus problemas con Said Palao?” y “¿Te metiste en la relación de Johana Cubillas?”, son solo algunas de las preguntas que Vélez responderá, dejando entrever aspectos de su vida personal que han sido especulados por la prensa.

Uno de los temas más sensibles será su presunto problema con el alcohol, que la llevó a momentos emocionales durante la grabación del programa. Además, la entrevista abordará una pregunta muy particular: “¿Te decía tu mamá que eras gorda?”, a lo que Macarena responderá sinceramente, mientras su madre también estará presente durante el programa para dar su versión.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' de Macarena Vélez?

La entrevista con Macarena Vélez será transmitida este domingo 23 de marzo a las 9:45 p. m. por Panamericana Televisión. Para quienes prefieren ver el programa en línea, 'El valor de la verdad' también estará disponible en vivo a través del canal oficial de YouTube del programa. Los fans del programa y de Macarena Vélez podrán seguir la entrevista tanto en señal abierta como en streaming, lo que hará que el programa tenga aún más alcance entre la audiencia.

Beto Ortiz defendió a Macarena Vélez

En medio de la polémica generada por la participación de Macarena Vélez en 'El valor de la verdad', el conductor Beto Ortiz salió en defensa de la ex chica reality, quien ha sido objeto de críticas debido a su físico y su paso por la televisión. A través de sus redes sociales, Ortiz expresó: “Antes de opinar sobre alguien, hay que conocer su historia. La manera en la que la juzgan por su físico o su forma de ser es francamente cobarde. Primero, porque no la conocen. Y segundo, porque repiten como loros los mismos adjetivos que le escuchamos a los conductores de la televisión.” Con estas palabras, Ortiz subrayó que las críticas hacia Macarena Vélez son infundadas y basadas en prejuicios, y no en hechos reales.