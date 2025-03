Alejandra Baigorria sorprende al apoyar mensajes contra Macarena Vélez tras revelaciones sobre Said Palao

Alejandra Baigorria generó revuelo en redes sociales luego de que varios usuarios notaran su reacción a mensajes en contra de Macarena Vélez. La empresaria, quien se encuentra enfocada en los preparativos de su boda con Said Palao, no dudó en dar "me gusta" a comentarios que cuestionaban las recientes declaraciones de la influencer en el programa 'El valor de la verdad'.

El respaldo de la 'Reina de Gamarra' a estos mensajes no pasó desapercibido, sobre todo porque Macarena Vélez, expareja de Said Palao, reveló detalles de su antigua relación y mencionó que en su momento le confió y contó sus problemas a la exchica reality.

Alejandra Baigorria reacciona a comentarios contra Macarena Vélez

A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria compartió un reel con momentos emotivos de los preparativos para su boda con Said Palao, como la entrega de la invitación a su padre y la elección del terno que usará en la ceremonia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción a mensajes de usuarios que indirectamente atacaban a Macarena Vélez.

Los usuarios estaban a favor y en contra de las confesiones de Macarena Vélez. Foto: captura/Instagram/alejandra baigorria

Los comentarios que recibieron su ‘like’ destacaban su fortaleza y éxito personal, al mismo tiempo que cuestionaban la decisión de Macarena Vélez de hablar sobre su pasada relación con Said Palao. “Fuera de todo, Alejandra eres una gran mujer y espero seas feliz. No sé por qué sacar a estas alturas cosas que ya quedaron en el pasado es joder”, decía uno de los mensajes apoyados por la empresaria. Otro resaltaba: “Ale en lo suyo, siendo feliz sin meterse con nadie, facturando, emprendedora”.

Like de Alejandra Baigorria. Foto: captura/Instagram/alejandra baigorria

Las reacciones de Alejandra Baigorria a estos comentarios no pasaron desapercibidas y desataron todo tipo de opiniones en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que se trataba de un gesto de respaldo hacia quienes criticaban a Macarena Vélez, mientras que otros señalaron que simplemente mostraba agradecimiento a los elogios recibidos.

Entre los mensajes más comentados, hubo uno que hacía referencia a la participación de Alejandra Baigorria en una reciente marcha por la seguridad en el país, en contraste con la vida social de Macarena Vélez: “Mientras que esa persona andaba con su nuevo marido de fiesta, Alejandra andaba en la marcha por ustedes”. Además, otro comentario que recibió ‘like’ apuntaba: “Si te mencionan es porque quieren tu brillo y tu felicidad”.