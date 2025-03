El escándalo en torno a 'Combate' ha vuelto a ser tema de conversación luego de que Macarena Vélez revelara en 'El valor de la verdad' que fue despedida del reality debido a su apariencia física. Según la modelo e influencer, los productores le pidieron perder peso para continuar en el programa y, al no cumplir con esa exigencia, fue retirada pese a haber sido reconocida en cuatro ocasiones como la mejor competidora.

Ante estas afirmaciones, Renzo Schuller, quien fue uno de los conductores más emblemáticos de 'Combate', fue consultado sobre el tema. En una reciente entrevista con Radio Panamericana, el presentador se desligó de la controversia, asegurando que no tenía injerencia en las decisiones de la producción y que desconocía lo que ocurría tras bambalinas.

¿Qué dijo Renzo Schuller sobre Macarena Vélez?

Renzo Schuller fue enfático en señalar que su rol en 'Combate' se limitaba a la conducción y que no estaba involucrado en decisiones sobre el elenco del programa. "Lo que pasa es que yo no era productor, me imagino que los productores se encargaban (...) He escuchado tantas cosas que, por eso, terminaba (su trabajo) y me iba", declaró.

El conductor explicó que nunca tuvo conocimiento sobre los criterios que la producción utilizaba para elegir o despedir a los participantes. "La conversación que puede tener uno de los chicos del programa con el productor general o con uno de los productores, yo soy ajeno a eso. Cuánto ganan, qué negocian, qué les piden o qué no les piden, no tengo la menor idea", añadió Schuller.

Macarena Vélez confiesa que fue despedida de 'Combate'

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Macarena Vélez aseguró que la producción de 'Combate' le exigió perder entre 4 y 5 kilos para mantenerse en el reality. "Me llaman al estudio de televisión y me dicen 'Macarena, en 2 días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos' (…) Me dijeron, 'Maca, esta temporada van a entrar chicas con mejores cuerpos y yo te dije que necesitaba que bajes 4 o 5 kilos, porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar'", reveló la modelo entre lágrimas.

La influencer señaló que, pese a su desempeño en el programa, la decisión de retirarla fue tajante y que nunca volvió a ser convocada. "No estuve en esa temporada y no volví más", comentó.