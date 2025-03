En un emotivo episodio de 'El valor de la verdad', transmitido el domingo 23 de marzo, Macarena Vélez sorprendió al público con dolorosas confesiones sobre su vida personal. La exchica reality reveló que su madre, Milagros Montoya, solía hacer comentarios sobre su peso cuando era adolescente, lo que terminó afectando su autoestima y desencadenando un trastorno alimenticio.

Durante la entrevista, Beto Ortiz, conductor del programa, confrontó a la madre de la modelo al escuchar su intento de justificar las críticas que le hacía a su hija. “Es fatal decirle eso a tu hija”, le reprochó el periodista, visiblemente indignado, tras conocer el impacto que sus palabras habían tenido en Macarena.

Beto Ortiz increpa a la madre de Macarena Vélez

Uno de los momentos más tensos del programa se dio cuando, en la segunda pregunta, se le consultó a Macarena Vélez si su madre la llamaba “gorda”. Con la voz entrecortada, la influencer confirmó que sí, y explicó que esas palabras la lastimaron profundamente. “Mi mamá me lo dijo una vez y me sentí súper mal, me dolió”, confesó.

Su madre, presente en el estudio, intentó justificar su comentario diciendo que lo hizo para que Macarena dejara de comer en exceso después de hacer deporte. Sin embargo, Beto Ortiz no tardó en reaccionar y le señaló la gravedad de su afirmación. “Pasó de comer mucho a padecer bulimia. Tú le dijiste gorda y se volvió bulímica. ¿Qué tal eso?”, cuestionó con dureza el periodista.

Macarena Vélez y las críticas a su físico

Macarena Vélez explicó que la inestabilidad en su hogar la llevó a refugiarse en la comida, lo que derivó en un ciclo de atracones y vómitos. “Como no me sentía cómoda con mi cuerpo, seguía comiendo y vomitando”, expresó con sinceridad.

Pese a la insistencia de Ortiz, Milagros Montoya intentó seguir justificando sus palabras asegurando que su hija solía preguntarle cómo la veía físicamente. “Ella me preguntaba, mamá, ¿cómo me ves?”, argumentó. Sin embargo, el periodista subrayó que, aunque fuera solo una vez, un comentario así podía marcar la vida de una persona.

En esta edición del programa, Macarena Vélez abordó otros episodios difíciles de su vida, incluyendo abusos que sufrió y conflictos familiares. Su valentía para exponer su historia la llevó a responder 20 preguntas y ganar S/25.000, quedándose a un paso del último nivel.