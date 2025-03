El caso del bullying a Macarena Vélez en el programa ‘Combate’ sigue generando controversia. Tras las revelaciones de la modelo en ‘El valor de la verdad’, en el que denunció que fue discriminada por su peso y retirada del programa pese a ser una de las mejores competidoras, Mario Irivarren decidió responder a las críticas que lo señalan de 'tibio'.

El chico reality negó tener conocimiento sobre quién habría cometido bullying contra Macarena Vélez y rechazó las críticas que lo acusan de mantenerse al margen. Con evidente molestia, dejó en claro que no cuenta con pruebas ni información sobre lo sucedido.

Mario Irivarren le responde a usuarios que lo critican por caso de bullying a Macarena Vélez

A través del podcast ‘Good Time’, Mario Irivarren dejó en claro que no tiene conocimiento sobre quién habría ejercido bullying contra su excompañera. Con evidente molestia, el chico reality rechazó los comentarios que lo acusan de mantenerse al margen de la situación. “Cuando me dicen ‘Mario tibio’, no me jod**. Yo no sé de qué me hablan, yo no tengo pruebas, a mí no me consta, no he escuchado”, expresó.

En su paso por ‘El valor de la verdad’, Macarena Vélez reveló que sufrió constantes críticas por su físico durante su participación en ‘Combate’. La influencer narró un episodio en el que fue retirada del programa pese a su desempeño como competidora.

“Me llaman al estudio de televisión y me dicen ‘Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos ahorita’. Yo no entendí, pero acabo de ganar la mejor competidora, ¿por qué no voy a estar en la próxima temporada? Mi contrato todavía faltaba seis meses”, contó.

Mario Irivarren defiende su postura y niega saber quién hizo bullying a Macarena Vélez

Luego de la ola de comentarios en su contra, Mario Irivarren reiteró que no tiene pruebas de lo denunciado por Macarena Vélez. En su defensa, también mencionó que la productora del programa en ese entonces le aseguró que no fue ella quien le comunicó la decisión a la modelo. “¿Quieren que señale a personas que no me consta? No jod**, dejénse de huev****, me llegan al pin***”, aseguró el chico reality.