La más reciente edición de 'El valor de la verdad' tuvo como invitada a Macarena Vélez, quien sorprendió con impactantes declaraciones sobre su pasado. La exchica reality abordó temas personales, como el bullying que sufrió en su juventud, un episodio de abuso y la falta de apoyo de su familia en momentos críticos.

El conductor del programa, Beto Ortiz, expresó su postura sobre la difícil historia de la modelo y, además, reveló detalles inéditos sobre la actitud de Juan Ichazo, actual pareja de Vélez, durante las pausas de la grabación. Según Ortiz, Ichazo reaccionó de manera hostil ante las confesiones de Macarena, recriminándole lo que había dicho en el set.

Juan Ichazo y su reacción a las confesiones de Macarena Vélez

Durante una entrevista con Infobae Perú, Beto Ortiz explicó que, en cada pausa de la grabación, Juan Ichazo se acercaba a Macarena Vélez para cuestionarla. "Cada vez que parábamos de grabar, él se acercaba a reclamarle cosas. ‘¿Por qué has dicho esto, lo otro?’", relató el periodista. Según Beto, esta actitud no contribuyó a la tranquilidad de Macarena, quien ya estaba atravesando un momento de alta carga emocional.

Además, Ortiz señaló que la actitud de Ichazo no pasó desapercibida para el equipo del programa. "Lo último que uno necesita en un momento de tanta tensión es que tu compañero te critique", enfatizó el conductor. Sus declaraciones han generado debate en redes sociales sobre el rol de Juan Ichazo en la vida de Macarena Vélez y su falta de apoyo en una situación tan sensible.

La reacción de la madre de Macarena Vélez ante las revelaciones

Otro de los momentos impactantes de la emisión fue la presencia de la madre de Macarena Vélez. Según Beto Ortiz, la progenitora de la exchica reality se mostró desolada y sorprendida al enterarse de los episodios difíciles que su hija había atravesado. "Pienso que ella no sabía ni la cuarta parte de las cosas que dijo Macarena, y eso te demuestra que la familia no se comunica. Decía, ‘no sabía, nunca me contó'. Es atroz, porque si no le cuentas a tu madre, ¿a quién le cuentas?", expresó el periodista.