La exintegrante de ‘Combate’, Macarena Vélez, compartió sorprendentes revelaciones sobre su vínculo con Said Palao. En su reciente declaración, dejó a todos atónitos al confirmar que el deportista no le informó sobre su inminente paternidad al inicio de su relación.

Este domingo 23 de marzo, la modelo Macarena Vélez fue interrogada sobre si Said Palao le había informado acerca de su hija. En respuesta, la influencer reveló que el deportista optó por mantener esta información en secreto, y fue solo después de que comenzaron su relación que decidió abrirse al respecto.

PUEDES VER: Macarena Vélez confiesa que le contaba a Alejandra Baigorria los problemas que tenía con Said Palao

Macarena Vélez y su contundente confesión

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Macarena Vélez decidió hablar abiertamente sobre su anterior relación con Said Palao. Durante el programa, la modelo reveló que desde el inicio de su vínculo, el chico reality le había ocultado un hecho significativo: la noticia de que iba a convertirse en padre.

“En esa época, cuando empecé a salir con él, la verdad es que muy pocas personas sabían que iba a ser papá. Entre esas pocas personas, salvo incluida, en el programa, él nunca lo comentó”, detalló al inicio sobre este tema.

Un mes tras iniciar su relación con Said Palao, él reveló una noticia que la dejó atónita. La sorpresa fue tal que Macarena Vélez tuvo que enfrentarse a esta revelación inesperada.

“En el programa él nunca lo comentó, no sé si se lo dijo a alguien del programa, pero lo tenía muy reservado. Pero cuando teníamos casi un mes de salir o poco menos, me comenta que iba a ser papá”, agregó con sorpresa.

Expareja de Said Palao acusó a Macarena Vélez

La revelación se produjo en medio de una controversia, cuando la madre de la hija de Said Palao lanzó una acusación hacia Macarena Vélez, señalándola como responsable de haberle “quitado al novio”.

“Me acusó de todo, sin conocerme. En realidad, no la conozco, no me conoce, jamás me metí en una relación. La primera relación que Said ha tenido ha sido conmigo”, aclaró.