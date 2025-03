En la recta final de los preparativos para su matrimonio, Said Palao sorprendió al dedicar un conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria durante la emisión de 'Esto es guerra' el 21 de marzo. La declaración del deportista se da en un contexto de gran expectativa mediática, pues su expareja, Macarena Vélez, revelará detalles sobre su relación en la próxima edición de 'El valor de la verdad'.

Las palabras de Palao no solo reflejan su emoción por este nuevo capítulo en su vida, sino que también parecen responder a las especulaciones sobre cómo inició su romance con Alejandra. En el adelanto del programa conducido por Beto Ortiz, Vélez sugiere que la empresaria era confidente de sus problemas sentimentales antes de vincularse con el modelo, lo que ha reavivado la controversia.

¿Qué le dijo Said Palao a Alejandra Baigorria?

Durante el programa, Said Palao expresó su amor y gratitud hacia Alejandra Baigorria con un emotivo mensaje que conmovió a los televidentes. "La amo mucho y estoy muy feliz porque en poco tiempo voy a compartir mi vida contigo y sé que vamos a formar una linda familia. Algo que los dos venimos esperando hace bastante tiempo. Esta nueva etapa la vamos a lograr juntos en familia de una manera increíble", declaró el competidor de 'Esto es guerra'.

Además, hizo referencia a los rumores que han rodeado su relación desde el inicio: "Sé que se dicen muchas cosas, pero lo que tú y yo sentimos, solo los dos lo sabemos. Sabemos cuánto nos ha costado formar una linda relación y creo que lo que viene es fruto del gran amor que nos tenemos. Te amo mucho y estoy esperando el gran día para nosotros", agregó.

Macarena Vélez hará confesiones sobre Said y Alejandra

La participación de Macarena Vélez en 'El valor de la verdad' ha despertado gran expectativa, pues abordará temas sensibles sobre su pasado con Said Palao y su vínculo con Alejandra Baigorria. En un adelanto del programa, Beto Ortiz le pregunta: "¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?", a lo que Vélez responde tajantemente: "Fue bastante feo lo que me hizo, ya no quería más".

Este adelanto ha generado revuelo, ya que podría revelar detalles inéditos sobre cómo terminó la relación entre Vélez y Palao, así como el papel que Baigorria habría jugado en esa historia.