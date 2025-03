Macarena Vélez será la próxima invitada en el programa 'El valor de la verdad', convirtiéndose en la tercera participante en sentarse en el famoso sillón rojo tras las revelaciones de Pamela López y Shirley Arica. En el adelanto del episodio, se observa a Macarena enfrentando preguntas sobre su relación pasada con Said Palao y su vínculo con Alejandra Baigorria, actual pareja del competidor de 'Esto es guerra'. Una de las interrogantes formuladas por Beto Ortiz será: “¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?”, a lo que Macarena, entre lágrimas, responde con una contundente declaración que deja entrever un doloroso episodio de su vida amorosa.

"Fue bastante feo, la verdad, lo que me hizo. Ya no quería más", reveló. Cabe recordar que Vélez y el judoca peruano mantuvieron una relación de varios años antes de su separación. Actualmente, el chico reality se encuentra comprometido con la 'Rubia de Gamarra', quien, en una entrevista previa con 'Amor y fuego', negó haber tenido una amistad cercana con Macarena y afirmó que esta no habría superado su ruptura con Said.

Alejandra Baigorria negó amistad con Macarena Vélez

A inicios de 2023, Macarena Vélez dejó entrever que Alejandra Baigorria se habría equivocado al iniciar su historia de amor con Said Palao, insinuando que la empresaria no actuó correctamente en su acercamiento con el chico reality. Además, la modelo afirmó estar tranquila sin tener a la empresaria en su círculo de amistad. Pese a que en un inicio optó por no responderle, el pasado 21 de abril del mismo año, la 'rubia' rompió su silencio y explicó cuál fue realmente su vínculo con la exchica reality antes de iniciar su romance con Said.

Todo ocurrió en el programa 'Amor y fuego', cuando Rodrigo González leyó una pregunta enviada por un seguidor: “¿Alguna vez habló con Macarena respecto a su relación con Said? Ya que eran amigas y trabajaron juntas”. Ante esto, Alejandra Baigorria fue tajante al aclarar que su relación con el deportista surgió de manera espontánea y negó haber sido amiga de Macarena. “No, nunca he tenido la oportunidad porque ella sí se cerró en un tema que no logro entender, porque cuando tengo algo con Said fue algo que no se planeó”, sostuvo.

Asimismo, insinuó que su expareja no habría superado la ruptura, argumentando que, si realmente no le importara, no tendría razones para seguir mencionándolo. “Son casi 4 o 5 años que ya no tiene nada con Said, entonces... Yo le desearía lo mejor”, concluyó Baigorria, dejando en claro su postura sobre la polémica.