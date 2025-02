La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao generó controversia, tras la filtración de la lujosa lista de regalos de la pareja, que desató una ola de críticas y especulaciones en redes sociales. Entre los obsequios solicitados destacan vuelos internacionales, cenas en restaurantes de lujo y estadías en exclusivos hoteles. La información, difundida por el programa "Magaly TV La Firme", generó una inmediata reacción por parte de la organizadora de eventos involucrada.

Ante las acusaciones, la empresa Sin Envolturas, responsable de la plataforma en la que se publicó la lista de regalos, emitió un pronunciamiento negando cualquier responsabilidad en la filtración.

Empresa niega haber filtrado información de boda de Alejandra Baigorria

Tras la controversia por la divulgación de la lista de regalos de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, la organizadora de eventos Sin Envolturas salió al frente para aclarar lo sucedido. A través de un video en TikTok, la empresa explicó que su plataforma permite a los usuarios configurar la privacidad de su información.

"Cuando una persona quiere hacer su lista de regalos con nosotros, puede crear una web para su evento y personalizarlo. La web se mantiene oculta mientras se edita y una vez que esté lista, el usuario decide si la publica. Esto significa que solo los invitados con el enlace directo o los datos del evento pueden acceder a la información", indicó la empresa.

Además, desde Sin Envolturas enfatizaron que cuentan con una opción para que las listas de regalos no aparezcan en los resultados de búsqueda. "Si no quieres que tu evento sea visible, puedes activar la opción de ocultar", agregó.

Pese a estas explicaciones, Alejandra Baigorria se mostró molesta por la situación y reveló que está evaluando si continuará trabajando con la empresa. La empresaria insinuó que la filtración podría haber sido intencional para obtener publicidad, señalando que "nadie muestra el logo de una empresa en televisión si no hay un pago de por medio".

¿Cuándo es la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao?

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao está programada para el 26 de abril de 2025. Sin embargo, más allá de la fecha, lo que ha captado la atención del público es la exclusiva lista de regalos solicitada por la pareja. En lugar de los clásicos obsequios para el hogar, los novios han pedido contribuciones económicas para costear su luna de miel por Europa y Medio Oriente.

Entre las experiencias incluidas en la lista destacan boletos de avión a Milán por US$ 1.500, recorridos por el Coliseo Romano por US$ 150, paseos en góndola en Venecia por US$ 200 y cenas en restaurantes de lujo con vista a la Torre Eiffel. También figuran estadías en hoteles exclusivos de Arabia Saudita, con precios que oscilan entre US$ 300 y más.

Este enfoque poco convencional ha generado críticas en redes sociales y ha sido tema de debate en programas de espectáculos. Magaly Medina, conductora de "Magaly TV La Firme", cuestionó la decisión de la pareja, insinuando que los regalos tradicionales, como electrodomésticos y muebles, han sido reemplazados por un financiamiento colectivo de su viaje de bodas.

Said Palao le pide la mano a Alejandra Baigorria. Foto: Alejandra Baigorria.





Said Palao descarta transmitir su boda por YouTube

Ante las especulaciones sobre la posibilidad de que la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sea transmitida en plataformas digitales, el novio salió a desmentirlo. En declaraciones para "América Espectáculos", Said Palao aseguró que la celebración será un evento privado y que no se ha considerado emitirlo en vivo.

"Se estaba especulando, pero no. La gente está en redes, está con su celular y por eso surgen esos rumores, pero no tenemos planeado transmitir la boda", afirmó el modelo y deportista.