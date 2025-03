Macarena Vélez, la exchica reality y expareja de Said Palao, se convirtió en la tercera invitada en sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Tras años de ser blanco de críticas y especulaciones, decidió contar su verdad sin filtros. Sin embargo, en una reciente promoción del programa, la influencer habría cometido una infidencia sobre su desempeño en la competencia y si logró llevarse el premio mayor.

Durante la grabación del adelanto, la influencer confesó estar nerviosa, pero segura de que era el momento de defenderse. Los seguidores esperan descubrir si logró llevarse los S/50.000.

¿Cuál fue la infidencia que hizo Macarena Vélez en 'El valor de la verdad'?

En la promoción de su participación en 'El valor de la verdad', Macarena Vélez sorprendió con una declaración que ha generado especulación entre sus seguidores. La modelo dejó entrever que respondió las 21 preguntas de Beto Ortiz sin la intervención del botón rojo, lo que podría indicar que llegó hasta el final del cuestionario. "Sí, les he dicho que no me aprieten ningún botón rojo porque quiero decir todas las cosas tal cual", afirmó la cantante.

Además, la expareja de Said Palao explicó que su principal motivación para estar en el programa era poder aclarar muchas situaciones que la han afectado en los últimos años. "Estoy con todos los sentimientos. Me gustaría que la gente sepa un poco más de mí y también quiero defenderme porque siempre vienen atacándome", expresó en la promoción del programa.

Las preguntas que Macarena Vélez responderá en 'El valor de la verdad'

Según los avances difundidos por la producción del programa, Vélez responderá preguntas que revelarán aspectos íntimos y polémicos de su vida. Algunas de las interrogantes que enfrentará incluyen: