En medio de los preparativos para su esperada boda, Alejandra Baigorria y Said Palao aprovechan al máximo sus últimos días como solteros. El chico reality celebró a lo grande con una exclusiva fiesta en yate junto a sus amigos Rafael Cardozo y Hugo García, mientras su novia ultimaba cada detalle del gran día.

La pareja contraerá matrimonio este 26 de abril. A pocas semanas del esperado evento, el integrante de 'Esto es guerra' fue captado festejando y disfrutando momentos de diversión en compañía de sus amigos más cercanos.

Said Palao disfruta sus últimos días de soltero

Los videos del paseo en yate de Said Palao junto a sus amigos, Rafael Cardozo y Hugo García, rápidamente inundaron las redes sociales, mostrando al grupo sonriente y disfrutando de momentos de relajo. El integrante de 'Esto es guerra' aprovechó esta escapada para distraerse un poco de los preparativos de su boda con Alejandra Baigorria, el cual ya se posiciona como uno de los eventos más esperados de la farándula.

Mientras Said Palao disfrutaba de la escapada con sus amigos, Alejandra Baigorria compartía detalles de los preparativos en sus redes sociales. La popular 'Gringa de Gamarra' adelantó que usará un impactante vestido con una cola de 15 metros y confirmó que la pastelera trujillana, Ana Zúñiga, será la encargada de hacer un pastel monumental de tres metros de altura para su boda.

Said Palao revela detalles de su boda con Alejandra Baigorria

Said Palao sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes en las que aparece probándose un elegante traje de novio. "¿Va o no va?", preguntó el guerrero en una encuesta de Instagram. Las fotografías desataron rápidamente especulaciones entre los usuarios, quienes asumieron que se trataría del atuendo escogido para su esperada boda con Alejandra Baigorria.

Por otro lado, en una reciente entrevista con América Espectáculos, Said Palao reveló que está afinando detalles para el gran día y se encuentra trabajando con un sastre para elegir el traje perfecto para su boda. "Yo no puedo ver mucho de los preparativos porque pierde la magia, pero imagino que dentro del momento imagino que ha sido increíble. Yo no he podido ver mucho porque prefiero la sorpresa de verla vestida de novia (¿Ya preparaste el terno?) Sí, estoy en eso, un sastre bien bacán, lo estoy viendo", fueron las últimas declaraciones del novio de Alejandra Baigorria.