La locutora Mariana Espinoza, mejor conocida como Marianita, compartió su experiencia trabajando con Carloncho, quien fue acusado por ‘El Misha’ de maltratar a sus compañeros de trabajo. A pesar de los problemas internos que enfrentaban durante su tiempo juntos, Marianita aseguró que seguían adelante con el programa.

La locutora comentó que, a lo largo de su trabajo en el programa, experimentó situaciones similares que dificultaban mantener un ambiente laboral saludable. Además, Marianita afirmó que Carloncho solía hacer bromas inapropiadas hacia las mujeres que invitaban a la radio, lo que generaba momentos incómodos en varias ocasiones.

Mariana Espinoza confirma conflictos trabajando con Carloncho

En su reciente intervención en el pódcast ‘3 pa’ tres’, Marianita recordó su tiempo trabajando en Radio Moda junto a Carloncho y Renzo Winder, quien también se unió a la ola de críticas y reveló haber sido víctima de 'bullying' por parte de su examigo. Marianita explicó que, durante ese período, hubo situaciones tensas, ya que, a pesar de los conflictos internos, tenían que continuar con el programa.

“Yo estaba contratada para acompañar a esa dupla (...) con idas y vueltas, a veces uno acompañando, a veces se iba Renzo y me quedaba yo (...) porque claramente existían muchas cosas que no eran normales y que, cómo en algún momento se decía, teníamos que maquillar que era parte del show y el show tenía que continuar”, expresó Mariana, evidenciando que el ambiente no era bueno.

Esto fue algo recurrente durante todos los años que Marianita trabajó junto a Carloncho y Renzo Winder. Según contó: “Era a veces un poco tenso tener un problema en interno y después tener que salir a hablar y prenderte un micro, pero nos acostumbramos a eso porque era todos los años”.

Mariana Espinoza asegura que Carloncho hacía bromas inapropiadas

En otra parte de la entrevista, Mariana Espinoza se pronunció sobre las acusaciones de ‘El Misha’ contra Carloncho. Como se recuerda, en varias ocasiones, el exlocutor denunció que Carloncho hacía bromas inapropiadas hacia sus compañeras mujeres de la radio, sugiriendo que ellas estaban allí porque supuestamente habían tenido un tipo de relación con él.

“Su broma de Carlos era como que las que entraban era porque era “el padrino” (...) la broma que claramente llegaba un momento en dónde era 'ya me está incomodando o para con esa broma'”, aseguró Espinoza en la entrevista, coincidiendo con la versión de 'El Misha'.