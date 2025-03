Laura Spoya arremetió contra 'Carloncho' por ningunearla como conductora de Miss Perú: ''Me parece un tipo amargado''

La exreina de belleza y presentadora Laura Spoya recordó la vez que 'Carloncho' cuestionó su desempeño como conductora del certamen Miss Perú 2024. La influencer dejó en claro su molestia y arremetió contra el locutor radial, a quien calificó de "amargado" por minimizar su participación en el evento.

"Me llamaron para conducir el Miss Perú el año pasado", reveló Spoya en una reciente transmisión en el programa de streaming 'Todo Good', y explicó cómo fue su ingreso al evento. Sin embargo, la experiencia no fue del todo positiva, ya que, según sus declaraciones, enfrentó algunos inconvenientes tanto con la producción como con el propio 'Carloncho'.

El día en que tuvo sus diferencias con 'Carloncho'

Spoya reveló que aquel día no recibió ninguna retribución económica por su participación en la coronación. 'Ese día no me pagaron', aseguró, lo que indica que, además de lidiar con la presión del evento, tuvo que enfrentar una situación económica inesperada.

No obstante, lo que más indignó a la ex Miss Perú fueron los comentarios del locutor radial. “Carloncho se puso muy intenso conmigo porque puse reggaetón en plena ceremonia y también porque se me salió el taco, y me dijo que el cargo me quedó grande”, confesó. Esta frase no pasó desapercibida para la presentadora, quien expresó su desacuerdo con la opinión del comunicador.

La postura de Spoya sobre los comentarios de 'Carloncho'

Spoya defendió su capacidad como conductora y dejó en claro que su desempeño no fue deficiente. "A mí no me pareció que me haya quedado grande el cargo porque yo puedo conducir un concierto en el 'Huaralino' o un evento en el Cusco", expresó con firmeza. Su experiencia en distintos tipos de eventos y su versatilidad como presentadora son notables.

Finalmente, la influencer dejó entrever su descontento con la actitud de 'Carloncho', a quien calificó como "un tipo amargado", y señaló que sus críticas no fueron constructivas, sino más bien despectivas. "Yo no creo que haya estado mal preparada, sino que simplemente es mi personalidad y yo soy así. La conducción que yo haga irá de acuerdo a mi forma de ser", puntualizó.

Las reacciones de los usuarios sobre la respuesta de Spoya

Las declaraciones de Spoya han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han salido en su defensa, respaldando su talento y profesionalismo. Hasta el momento, 'Carloncho' no ha respondido a las acusaciones, pero la polémica entre ambos sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo peruano.