Luego de la renuncia en vivo del locutor ‘Misha’, quien renunció en vivo y acusó a Carloncho de maltrato laboral, otro excompañero de la misma casa radial decidió alzar su voz. Renzo Winder, quien trabajó por más de 15 años en la misma emisora, reveló que también sufrió bullying y malos tratos por parte del polémico conductor.

En una entrevista con 'Magaly TV, la firme', Renzo Winder confesó que los abusos de Carloncho fueron una de las razones por las que decidió dejar su trabajo, a pesar de que ello significó perder una liquidación que superaba los 80.000 mil soles.

Renzo Winder se une a las denuncias de ‘Misha’ y acusa a Carloncho de bullying

Renzo Winder expuso las malas experiencias que vivió junto a Carloncho en la emisora. Según sus palabras, la relación laboral entre ambos estuvo marcada por constantes abusos y actitudes hostiles. “Yo con Carloncho he estado a punto de irme a las manos”, reveló en la entrevista.

El locutor también destacó que su aprendizaje en la radio estuvo acompañado de un ambiente tóxico. “Carlocho me hizo aprender, entre comillas, la radio a punta de bullying”, declaró, enfatizando que su trato con el exconductor fue siempre conflictivo y desgastante.

El maltrato sufrido por Winder no solo afectó su bienestar emocional, sino que lo llevó a tomar una drástica decisión: renunciar a Radio Moda. El locutor reveló que prefirió dejar su puesto de trabajo antes que seguir soportando el ambiente de hostigamiento generado por Carloncho.

“Durante tantos años he sufrido maltrato por parte de Carloncho. Me fui de esa radio dejando más de 80.000 mil soles de liquidación porque había trabajado más de 15 años; pero preferí dejarlo”, confesó. Sus palabras reflejan la gravedad de la situación y la falta de un ambiente laboral saludable dentro de la emisora.

Renzo Winder publicó mensaje en sus redes. Foto: Instagram

La renuncia de ‘Misha’ contra Carloncho

Todo este escándalo salió a la luz luego de que ‘Misha’ renunciara en vivo durante su programa en Radio Moda. Su impactante decisión sorprendió a los oyentes, pero sus declaraciones posteriores fueron aún más contundentes. El creador de contenido aseguró que Carloncho maltrataba a sus compañeros, los insultaba e incluso hacía llorar a algunas trabajadoras.

“A través del tiempo me di cuenta que Carloncho es una mié*** Te lo digo aquí y en tu cara, como las veces que me ha tocado hacerte el pare, por cada vez que aquí en interno has insultado, mentado la madre, has hecho llorar a mis compañeras”, expresó.