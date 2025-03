El 14 de marzo, la audiencia de Radio Moda quedó impactada cuando el locutor y creador de contenido El Misha anunció su renuncia en plena transmisión. El hecho ocurrió durante su programa junto a Carloncho y Roxana Molina, donde, sin previo aviso, interrumpió la conversación para revelar que ese sería su último día en la emisora.

El Misha no solo comunicó su salida, sino que lanzó graves acusaciones contra Carloncho, asegurando que su comportamiento habría generado conflictos con otros exlocutores como Renzo Winder y Chinita Kim. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de oyentes expresaron su apoyo.

El Misha renuncia en vivo y expone a Carloncho

En plena transmisión, El Misha tomó el micrófono y sorprendió a sus oyentes con sus declaraciones: "A ver, escúchenme. No estoy listo para lo que voy a decir, pero ya se acaba el tiempo y van a venir los invitados. Hoy es mi último día aquí en Radio Moda".

El locutor explicó que, a diferencia de la versión que podría difundirse sobre una simple búsqueda de "nuevos horizontes", su renuncia se debía a problemas internos con Carloncho. "Me di cuenta de que eres una mier…. Literalmente lo digo así, y te lo digo en tu cara", expresó el creador de contenido. También afirmó que el conductor habría insultado y maltratado a compañeros de trabajo: "Me ha tocado ponerte un alto cada vez que, aquí en interno, has insultado, has mentado la madre y has hecho llorar a mis compañeras", confesó.

El Misha recibe apoyo de sus seguidores

Luego de la renuncia, Radio Moda restringió los comentarios en sus redes sociales, lo que generó aún más controversia entre los oyentes del programa. Mientras tanto, Carloncho optó por no responder las acusaciones en vivo y continuó con la emisión como si nada hubiera pasado.

Horas después, El Misha agradeció el respaldo de sus seguidores a través de Instagram y aseguró que en los próximos días brindará más detalles sobre su salida abrupta. "No puedo responderles a todos, lamentablemente, pero quiero decirles que mi salida de la radio es verdad. Me han pedido que dé mi descargo y lo voy a hacer, solo falta decidir cómo y cuándo", expresó. Su mensaje generó aún más expectativa sobre lo que podría revelar próximamente.