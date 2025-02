Carloncho causa indignación por ofender a la esposa de influencer en entrevista con Pamela Franco

La polémica y la indignación han estallado en redes sociales tras la ofensa que el locutor Carloncho lanzó contra la esposa del influencer Ángel Ramírez, su compañero en la conducción del podcast ‘¿Ahora qué?’, junto a Carlos Vílchez. El incómodo momento ocurrió durante la entrevista a Pamela Franco, quien también se mostró afectada por el comentario del expanelista de ‘En boca de todos’, desencadenando una discusión que rápidamente se volvió viral y le ha valido numerosas críticas.

Todo comenzó cuando Ángel Ramírez le explicaba a la cantante de cumbia los comentarios que recibe sobre su apariencia física y la de su esposa, la influencer estadounidense Colleen ‘Coco’ Barry. “Somos papás primerizos y la comida peruana es riquísima, obviamente a mi gringa le gusta”, comentó el creador de contenido, agregando entre risas que le dicen “El Cuevita de Temu” por su parecido con el futbolista Christian Cueva. La conversación mantenía un tono humorístico hasta que Carloncho lo interrumpió con un exabrupto que desató la controversia.

¿Qué dijo Carloncho sobre la esposa del influencer Ángel Ramírez?

“La diferencia es que Cuevita tiene a Pamela Franco hecha un monumento, en cambio, tu esposa es...”, dijo en vivo el exconductor de televisión. El comentario provocó la sorpresa en la mesa y la cantante de cumbia no dudo en expresar su malestar y defendió a la esposa del influencer Ángel Ramírez. “No pues, ella recién ha dado a luz. Yo cuando di a luz, era una gordita hermosa y preciosa. Estábamos llenas de amor. Yo la he visto y es muy guapa”, señaló Franco.

Por su parte, Carlos Vílchez no dudó en respaldar al influencer y expresar su desacuerdo con el polémico comentario de Carloncho. “Mientras ella lo ame y él la ame, y tengan los mismos sentimientos, ¿a ti qué te importa?”, sentenció el humorista, dejando clara su postura. Mientras que el creador de contenido decidió contestarle a Carloncho: “Ella igual está rica, a mí me gusta”, aseguró.

¿Carloncho pidió disculpas por la grave ofensa?

Al notar el revuelo que generó su comentario, Carloncho intentó justificarse, alegando que solo repetía lo que decía el público. “Eso lo dicen los usuarios, yo no he tenido la oportunidad de conocerla”, se defendió el locutor radial. Sin embargo, sus palabras no convencieron a nadie, y el video de su polémica declaración se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando una ola de críticas y rechazo por parte de los usuarios.

“Se me cayó ese Carloncho”, “Toda la vida Carloncho sin medir sus palabras”, “Se pasó”, “Carloncho no sirve para nada”, “Cómo le siguen dando pantalla a Carloncho?, “Carloncho acostumbrado a eso”. Asimismo, también criticaron a Ángel Ramírez por no defender a su esposa tras la falta de respeto que recibió.